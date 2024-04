Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia está com inscrições abertas

Atenção, expositores nos ramos de Gastronomia, Arte e Artesanato de Atibaia: a Prefeitura informa que estão abertas as inscrições para participar da tradicional Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, que ocorre todos os sábados no Balneário Municipal, das 11h às 19h. Neste sábado (27), a feira conta com a apresentação do músico Rafael Saxofonista, a partir das 15h30.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Quem pode se inscrever?

Para se tornar expositor é necessário ser residente em Atibaia. Interessados de outras cidades poderão trazer seus materiais para uma avaliação da equipe. Aqueles que tiverem interesse devem comparecer à Secretaria de Turismo, localizada na Av. dos Bandeirantes, s/nº, Vila Junqueira, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Documentação

Será necessário preencher ficha de inscrição e apresentar cópias simples do CPF ou CNPJ (se pessoa jurídica), RG e comprovante de residência, além da descrição detalhada do produto a ser exposto.

Vagas

A comercialização de flores e morangos também está disponível na feira, desde que o expositor comprove a produção. A oferta de vagas é distribuída entre os setores de gastronomia (pastel, caldo de cana, cachorro-quente, yakisoba, comidas orientais e churros) e arte e artesanato (velas aromatizadas, difusores e saboneteria).

No momento da inscrição já será realizada uma avaliação do produto de acordo com a sua descrição, sempre observando o critério obrigatório de que os produtos sejam confeccionados manualmente pelos expositores. Produtos totalmente industrializados ou vindos de revendas não serão aceitos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia