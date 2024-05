11ª Semana André Carneiro acontece de 6 a 11 de maio

Começa nesta segunda-feira, dia 6 de maio, a 11ª Semana André Carneiro, programação que comemora as grandes contribuições do artista atibaiano, que foi um dos responsáveis por conectar Atibaia às vanguardas artísticas dos grandes centros urbanos, especificamente à terceira geração do modernismo brasileiro. A edição deste ano homenageia César Mêmolo Junior, outro artista atibaiano pioneiro, parceiro de André Carneiro em várias empreitadas, que consolidou seu nome na história da televisão e da publicidade.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Programação

A exposição “César Mêmolo na Imprensa” resgata artigos sobre a trajetória do homenageado na literatura, no cinema e na televisão, enquanto outra mostra reúne cópias de cartazes de filmes dirigidos ou produzidos por ele, além de equipamentos cinematográficos semelhantes aos utilizados por ele no início de carreira em Atibaia.

De segunda (6) a sexta-feira (10), sempre às 19h30, haverá a exibição de curtas e longas-metragens produzidos pelo cineasta ao longo da prolífica carreira e, no sábado (11), às 16h, haverá um debate sobre as contribuições do renomado artista atibaiano. A Semana vai até o dia 11 de maio e será realizada no Centro Cultural André Carneiro, localizado na Rua José Lucas, 28, Centro. Confira a programação completa mais abaixo.

Quem foi César Mêmolo Junior

Ao lado dos irmãos André e Dulce Carneiro, César fundou o jornal literário “Tentativa”, publicação que alcançou grande repercussão não apenas nacional, mas também internacionalmente, e contou com colaboradores de peso como Oswald de Andrade, Aldemir Martins, Sérgio Milliet, Murilo Mendes, Guilherme de Almeida, José Lins do Rêgo, Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, Lêdo Ivo, Lygia Fagundes Teles, Ferreira Gullar, Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Alberto Dines, Hilda Hilst, entre outros.

Junto aos irmãos Carneiro, realizou diversas exposições e mostras de arte, fotografia e cinema, seguindo carreira neste último após a realização de uma série de filmes experimentais e uma bolsa de estudos para um curso de direção de cinema no Centro Sperimentale di Cinematografia, em Roma, na Itália.

Notabilizou-se como criador da Lynxfilm, uma das primeiras produtoras a realizar comerciais para televisão e pioneira na animação publicitária no Brasil. Entre 1957 e 1970, a Lynxfilm foi a produtora que mais cresceu, a ponto de se transformar na maior produtora de filmes de publicidade da América Latina. No festival de cinema publicitário em Veneza de 1972, ela foi considerada a 4ª melhor produtora de filmes de publicidade do mundo, dado o número de filmes classificados para concorrer à premiação.

Realização

A Semana André Carneiro tem a realização do Coletivo André Carneiro e do Instituto de Arte e Cultura Garatuja, com apoio da Prefeitura de Atibaia.

Programação completa da 11ª Semana André Carneiro

De 6 a 11 de maio

Centro Cultural André Carneiro – Rua José Lucas, 28, Centro

06/05 (segunda), às 19h30

Abertura da exposição “Cesar Mêmolo Júnior na Imprensa” e exibição da entrevista “A História do Cinema Publicitário Brasileiro”, com bate papo no final

07/05 (terça), às 19h30

Exibição dos curtas “Pistoia”, “Olaria”, “A seca” e outros, com debate ao final

08/05 (quarta), às 19h30

Exibição do longa-metragem “Osso, Amor e Papagaio”, com debate ao final

09/05 (quinta), às 19h30

Exibição do longa-metragem “Vozes do Medo”, com debate ao final

10/05 (sexta), às 19h30

Exibição do longa-metragem “O Predileto”, com debate ao final

11/05 (sábado), às 16h

Vídeos publicitários e debate

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia