Confira as atrações da Agenda Cultural de Atibaia deste fim de semana

O fim de semana chegou e a Agenda Atibaia traz uma série de atividades gratuitas que movimentam a cidade nesta sexta-feira (17) e sábado (18). Tem abertura de exposição em homenagem ao movimento ceramista atibaiano; encerramento da Semana da Luta Antimanicomial e, para completar a programação, a celebração da Santa Missa que abre as festividades dos 359 anos de Atibaia. Confira os detalhes das atrações e participe!

Cerâmica de Atibaia

Em comemoração ao Dia do Ceramista, celebrado em 28 de maio, Atibaia abre nesta sexta-feira (17), às 19h, a exposição “Ar”. A mostra reúne peças de artistas que fazem parte do movimento ceramista atibaiano e estará aberta à visitação de 18 a 28 de maio, exceto aos domingos, das 9h às 17h, no Cine Itá Cultural.

Com uma seleção cuidadosa de obras, a proposta da exposição deste ano é explorar a relação entre a cerâmica e o ar que nos rodeia, apresentando ao público a diversidade de técnicas, estilos e abordagens. Saiba mais neste link .

Encerramento da Semana da Luta Antimanicomial

Também neste sábado (18), das 9h às 13h, acontece o encerramento da Semana de Luta Antimanicomial: Trancar Não é Tratar. Com atividades culturais como breakdance, batalha de rima, danças circulares e intervenção de grafite, o evento será realizado no Jardim Imperial, na Unidade de Saúde Ana Nery e na Praça do Migrante Nordestino.

Haverá também uma roda de conversa com técnicos e especialistas sobre as relações entre Luta Antimanicomial, Arte e Cultura na promoção e prevenção em saúde mental e a entrega do Consultório de Rua, um importante equipamento público que visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde. Saiba mais neste link .

Abertura das Festividades dos 359 anos de Atibaia

A Santa Missa que tradicionalmente abre as festividades dos 359 anos de Atibaia também acontece neste sábado (18), às 15h, na Igreja do Rosário. Após a missa, haverá uma procissão até o monumento dedicado à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, próximo ao Balneário Municipal, onde será realizada a consagração da cidade aos cuidados e proteção de Nossa Senhora.

O Santuário de Schoenstatt convida os fiéis a levarem suas imagens da Mãe Peregrina para serem abençoadas.

