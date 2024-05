Atibaia comemora Dia do Ceramista com exposição no Cine Itá

Em comemoração ao Dia do Ceramista, celebrado em 28 de maio, Atibaia abre nesta sexta-feira, dia 17, a exposição “Ar”.

Cerâmica de Atibaia

A exposição reúne peças de artistas que fazem parte do movimento ceramista atibaiano e estará aberta à visitação de 18 a 28 de maio, exceto aos domingos, das 9h às 17h, no Cine Itá Cultural.

(Imagem Ilustrativa de Earl Wilcox por Unsplash)

Ar que nos rodeia

Com uma seleção cuidadosa de obras, a proposta da exposição deste ano é explorar a relação entre a cerâmica e o ar que nos rodeia, apresentando ao público a diversidade de técnicas, estilos e abordagens que a cerâmica pode oferecer.

Buscando não apenas destacar a habilidade e a criatividade dos ceramistas, mas também ressaltar a importância do ar como fonte de vida e inspiração, as obras exploram essa temática por meio de representações artísticas e simbólicas, convidando os visitantes a refletirem sobre a relação do ser humano com esse recurso essencial apontado como uma das qualidades de Atibaia.

3ª edição

Esta é a terceira edição da exposição realizada para marcar o Dia do Ceramista em Atibaia, data que entrou para o Calendário Municipal de Eventos em 2022, com a publicação da Lei nº 4.844.

A iniciativa tem como objetivos a valorização do movimento ceramista atibaiano e o fortalecimento da presença da arte cerâmica na cena cultural de Atibaia e região.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia