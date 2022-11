Exposição sobre Frans Krajcberg segue até 2 de dezembro, no Centro de Convenções Victor Brecheret

A exposição “A Raiz do Equilíbrio: crianças exercitando o olhar de Frans Krajcberg” segue até sexta-feira, dia 2 dezembro, no Centro de Convenções “Victor Brecheret”, em Atibaia.

A mostra exibe esculturas feitas por crianças de duas escolas públicas de Atibaia a partir de galhos que elas mesmas coletaram, o que resultou em uma releitura do trabalho do artista Frans Krajcberg (1921-2017), que transformou pedaços de árvores queimadas em arte. O artista dizia que o trabalho dele representava o grito da natureza frente à destruição causada pelo homem. Desta forma, Krajcberg – que no ano passado completaria 100 anos – denunciou o processo de degradação ambiental e reforçou a necessidade de proteção das florestas, principalmente da Amazônia brasileira.

(Foto: Divulgação)

A exposição faz parte do Projeto Arte Criança, desenvolvido pelo escultor Glenn Hamilton desde 2014 com crianças de escolas públicas da cidade. Em seis edições, o projeto trabalhou diversos temas ligados à sustentabilidade, diversidade e cidadania e já beneficiou mais de 5 mil crianças. Em 2020, a partir da interação dos jovens com poesias de oito autores de diversas regiões do mundo, o Projeto Arte Criança instalou no Centro de Convenções Victor Brecheret um painel de aproximadamente 10 metros quadrados, em azulejos, com desenhos e produções artísticas que representam como elas interpretam os textos.

“Krajcberg, que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, usava a arte como uma ferramenta de conscientização sutil, silenciosa e pacífica. Ele encontrou na natureza a motivação e a força necessárias para superar tudo aquilo que perdeu na guerra e, por isso, reforçou nos seus trabalhos o grito e olhar de preservação”, explica Glenn. “Na exposição, as crianças retrataram boa parte dos elementos que caracterizam a arte de Krajcberg: a cor, marcada por tons de vermelho e preto, e o equilíbrio e harmonia existentes nas formas complexas de galhos e raízes”, completa.

O Projeto é incentivado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e tem o patrocínio da Smart Modular Technologies e apoio da Montana Química. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no endereço https://projetoartecrianca.com.br/

Serviço

Projeto Arte Criança: A raiz do equilíbrio: crianças exercitando o olhar de Frans Krajcberg

Centro de Convenções Victor Brecheret, em Atibaia

Até 2 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h

Fonte: Assessoria de Imprensa / Jader Filho