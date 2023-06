Nova exposição: Câmara e Clube de Fotografia comemoram em junho os 358 anos de Atibaia

A Câmara de Atibaia abriu nesta semana uma nova exposição do Clube Atibaiense de Fotografia. É a mostra de nº 111 do CAF, com o título “Nossa Atibaia – 358 Anos”, comemorando o aniversário da cidade. Pela Câmara, participam o Departamento de Comunicação e a Divisão de Assuntos Legislativos/Escola Legislativa.

(Foto: Câmara Municipal de Atibaia)

A dirigente do Clube Kathya Silva coordenou a montagem da exposição e Lilian Vogel escreveu o texto de apresentação. “Utilizamos o mote cultura & tradições de Atibaia como direcionador. São imagens de expressões culturais antigas e contemporâneas, manifestadas em música, dança, folclore, literatura, artes plásticas, teatro e preservação do patrimônio histórico, arquitetônico e natural”, explicou Lilian, que é autora de livros sobre folclore e cultura popular.

“A cultura é algo que precisa ser preservado e compartilhado para sobreviver. A fotografia desempenha um papel importante nesse processo, pois veicula essas características, sejam elas ligadas a rituais, costumes, paisagens, tradições e figuras culturais. Com isso, podemos dizer que as imagens são mais do que galerias de retratos; elas são artérias que dão vida à memória de nossa cidade. São imagens do passado e do presente para eternizar e preservar o legado de Atibaia”, concluiu Lilian Vogel.

A mostra poderá ser visitada até o final de junho no prédio do Legislativo, que fica na avenida Nove de Julho, 265, centro.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia