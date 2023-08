13ª Festa Nordestina de Atibaia e outras atrações são destaques na Agenda Atibaia

A agenda Atibaia está repleta de eventos para todos os públicos! As atrações estão distribuídas por todos os cantos da cidade com a Estação Solidária, o Grupo Curiá, a Festa Nordestina e muito mais! Confira:

13ª Festa Nordestina de Atibaia é uma das atrações deste fim de semana (Imagem Ilustrativa de Adriano Gadini por Pixabay)

Campeonato Paulista de Vôlei

Atibaia se prepara para receber um emocionante confronto esportivo no Campeonato Paulista de Vôlei. A equipe local, Climed/Atibaia, estará em quadra nesta sexta-feira, dia 25, enfrentando o SESI, em um embate que promete agitar os fãs do esporte. A partida acontece no Ginásio do Elefantão (Av. Horácio Netto, nº 1061), a partir das 19h30, e a entrada é gratuita.

Estação Solidária

Neste sábado, dia 26, o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia promove mais uma Estação Solidária, aberta para toda a população participar com a doação de um pacote de 1 kg de arroz ou de feijão: com isso, o munícipe pode escolher cinco peças de roupas disponíveis. A edição deste sábado (26) acontecerá das 9h às 12h, na Avenida São João, nº 613 (também acessível pela entrada de veículos na Av. Jerônimo de Camargo). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4412-8220.

Ciranda da Cidadania

Acontece neste sábado, 26, a 8ª edição da Ciranda da Cidadania, evento que busca dar visibilidade às organizações cofinanciadas pelo Poder Executivo Municipal de apresentarem à população os trabalhos desenvolvidos nas parcerias com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS). A Ciranda da Cidadania será realizada na área externa do Centro Cultural André Carneiro/Praça do Coreto (Rua José Lucas, Centro), das 12h às 17h. O evento é aberto a toda a população e terá oficinas, exposições de produtos, artes, artesanatos e apresentações artísticas, com participação dos usuários.

Feira do Produtor Rural Mario Inui

Produtos frescos e de qualidade diretamente do produtor, além de preços atrativos, o consumidor encontra na Feira do Produtor Rural Mario Inui, que acontece aos sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira é ponto oficial de venda da fruta símbolo da Capital Nacional do Morango.

Vem brincá de avoá, com o Grupo Curiá

O projeto do Grupo Curiá continua promovendo no município diversas atividades gratuitas, que seguem até o mês de setembro, para as crianças e famílias brincarem embalados pela cultura. O Centro Comunitário do Itapetinga (Avenida Santana, nº 2.900 – próximo ao pouso) recebe neste sábado, 26 de agosto, a atividade “Batalhão Bumba Meu Boi”, às 15h30, promovendo muita diversão. Leve as crianças e se divirtam! (Necessária inscrição prévia, vagas limitadas).

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Neste sábado (26), das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). A música ao vivo deste sábado ficará por conta do músico Kaito de Paula, a partir das 15h. A feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes. E fique ligado, a Feira agora conta com a “Banca da Confiança”, que estará com morangos fresquinhos à venda de uma forma diferente: a banca não terá um vendedor para cobrar a mercadoria, o próprio cliente faz a compra e realiza o pagamento conforme as regrinhas descritas no local, tudo por meio da confiança e do respeito. Legal, né?!

1º Fórum de Patrimônio

Entre os dias 25 e 27 de agosto a Secretaria de Cultura, junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia (COMPOCAT), realizarão o 1º Fórum de Patrimônio de Atibaia, buscando debater e aprofundar reflexões sobre este tema tão relevante para o cotidiano da cidade, além da consolidação de valores atribuídos à história e à identidade locais. Na sexta-feira (25), o tema abordado será “Patrimônio Natural”, das 19h30 às 22h30, na Casa da Cultura Jandyra Massoni (Praça Aprígio de Toledo, nº 130, Centro). Já no sábado (26), será a vez de o “Patrimônio Material” ser discutido na Casa da Banda – Corporação Musical 24 de Outubro (Rua Dr. Álvaro Correa Lima, nº 94, Centro), das 9h às 12h e das 14h às 17h. No domingo (27), o tema será “Patrimônio Imaterial”, das 9h às 17h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

13ª Festa Nordestina de Atibaia

Acontece neste sábado (26) e domingo (27) mais uma edição da Festa Nordestina de Atibaia. A 13ª edição do evento, que reúne diversos costumes dessa região do país, acontecerá na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial – uma das regiões mais populosas da cidade. Além da comercialização de pratos típicos do Nordeste brasileiro em várias barraquinhas, a festa também contará com atrações musicais: no sábado (26), o Trio Beijo de Moça levanta o público às 20h30, precedido da apresentação de dois artistas locais na abertura da programação. O domingo (27) seguirá em ritmo nordestino, desta vez com o show da banda Peixe Elétrico, às 19h30, também precedido de apresentação de um artista local.

Projeto Verão FlashBack

Domingo em Atibaia é com dança ao ar livre! Dia 27 de agosto, a partir das 12h, a 24ª edição do Projeto Verão Atibaia recebe a população com o melhor do flashback. Ao som dos DJs Jilmar Jesus, Marcelo Santos, JP, GRS e New, o Balneário Municipal se transformará em uma pista de dança, com direito à festa ao ar livre. O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia