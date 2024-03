Agenda Atibaia: confira as atrações deste fim de semana

Quer ficar por dentro do que acontece em Atibaia no fim de semana? Confira na Agenda Atibaia as atrações gratuitas que acontecem neste sábado (16) e domingo (17) e aproveite!

Feira do Produtor Rural Mario Inui

Produtos frescos e de qualidade, diretamente das mãos de quem produz, você encontra na Feira do Produtor Rural, que acontece aos sábados na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, das 8h às 14h.

Feira do Produtor Rural Mário Inui (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira é o ponto oficial de venda do símbolo da Capital Nacional do Morango.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Também no sábado (16), a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia oferece opções interessantes não só para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, mas também para quem procura lazer e diversão para toda a família.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira é uma iniciativa da Secretaria de Turismo e funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas. Neste sábado, a música ao vivo que anima a tarde no belo cenário do Balneário Municipal fica por conta do som sertanejo de Luciano Montenegro, a partir das 15h30.

Ocupação Inspirações Ativistas

Mesclando minimalismo e psicodelia, a exposição “Ocupação Inspirações Ativistas” continua em cartaz no Centro Cultural André Carneiro. As peças reunidas na mostra – desenhos digitais, pinturas e outras criações gráficas do criador multimídia Denis Diosanto,exprimem experiências do artista em viagens e trabalhos conectados a lutas sociais de diversos segmentos da sociedade.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A exposição vai até 12 de abril e foi selecionada por meio do edital da Secretaria de Cultura para exposições no espaço do Centro Cultural André Carneiro, localizado na Rua José Lucas, nº 28, no Centro. A exposição abre aos sábados, das 11h às 16h, e de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.

Caravana da Viola

Quem aprecia a cultura caipira não pode perder a apresentação da Caravana da Viola que acontece neste domingo (17), das 9h às 14h, no Coreto Silvio Caldas (Praça Aprígio de Toledo, s/n, Centro). O grupo de violeiros da região promete encantar o público com modas de viola e muita música caipira.

Projeto Verão Flashback

A festa ao ar livre Projeto Verão Flashback mais uma vez movimenta Atibaia neste domingo (17), a partir das 13h. Ao som das pick-ups dos DJs residentes Marcelo Santos e Jilmar Jesus, a 29ª edição do evento promete fazer o público dançar muito na Praça da Matriz com sucessos dos anos 60, 70, 80 e 90. A festa também tem entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia