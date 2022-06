Agenda Atibaia tem exposição sobre Gandhi, Concerto Matinal e Domingo no Parque

O fim de semana de 11 e 12 de junho possui uma programação diversa em Atibaia. No sábado tem mais uma edição do Prefeitura & Você, com serviços públicos gratuitos à população, desta vez no bairro Alvinópolis, em uma grande ação, das 8h às 12h, em frente à Igreja Cristo Rei. Em sua 4ª edição, o evento pretende mobilizar grande parte dos moradores, uma vez que terá continuidade com a tradicional feira livre, que acontece todos os sábados na Avenida Major Alvim.

“Mahatma: Vida e Época de Gandhi em Fotos”

Já nesta sexta-feira (10), às 17h, começa a exposição “Mahatma: Vida e Época de Gandhi em Fotos”, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, em parceria com o Centro Cultural Swami Vivekananda, do Consulado Indiano. O evento, no Auditório do Cine Itá Cultural, é gratuito e tem início com apresentação de dança indiana, com Andréa Albergaria, e exibição de um filme de Bollywood, primeiro da Mostra de Filmes Indianos que acompanhará a exposição.

A exposição será composta por 20 painéis com reproduções fotográficas de Mahatma Gandhi, além de um tear e um busto do líder indiano, todas obras que compõem o acervo do Centro Cultural Swami Vivekananda. No sábado, a Mostra de Cinema Indiano contará com o filme “Mirzya”, às 14h, e “Hindi Medium”, às 17h30, no Cine Itá. Confira programação completa do evento .

Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Também no sábado tem show da Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia – OVBA, às 19h, no Centro Comunitário do Portão.

Atrações de Domingo

O domingo cultural em Atibaia começa com o Concerto Matinal, às 11h, no Cine Itá, em projeto que tem como objetivo levar música, dança e cultura ao público com grupos do Projeto Educando com Música e Cidadania de Atibaia. São eventos realizados em domingos programados, com entrada gratuita e aberta para todos os públicos.

O dia segue musical com apresentação Lutheria e aulão de viola, às 14h, no Centro Comunitário do Portão. Além de oferecer cultura e aprendizado, o projeto “Viola nos 4 cantos da cidade” conta com a participação de talentos locais para promover a valorização dos artistas da região.

Quem busca atividade ao ar livre na cidade tem o “Domingo no Parque”, às 14h, no Parque Edmundo Zanoni. Em todos os domingos de junho a ação contará com oficinas circenses para divertir as crianças e suas famílias. Vale ressaltar que para todos os eventos é recomendável o uso de máscaras e álcool em gel 70%, evitando a contaminação por Covid-19.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia