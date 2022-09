Agenda Atibaia traz o último fim de semana da Festa de Flores e Morangos

O último fim de semana de setembro está recheado de atrações em diversos pontos de Atibaia! Haverá música caipira, exposições culturais, o último fim de semana da Festa de Flores e Morangos, além das Feiras Permanentes tradicionais da cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Confira e participe:

Feira Noturna Itapetinga – sexta-feira (23)

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Festa de Flores e Morangos – sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25)

A tradicional festividade da colônia japonesa encerra neste fim de semana! Na festa, os visitantes podem aproveitar a variedade de produtos do mini shopping e as lembrancinhas de Atibaia no Salão do Artesão, entre outras atrações, das 9h às 18h, no Parque Edmundo Zanoni (Avenida Horácio Netto, nº 1030, Loanda).

Exposição Cultural APAE – sábado (24)

A galeria do Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro) está recheada de atrações culturais realizadas pelos membros da APAE e estão expostas para toda a população apreciar, das 8h às 12h, neste sábado.

2º Festival do Centro de Tradições Caipiras de Atibaia – sábado (24)

O segundo e último dia do festival acontece neste sábado, das 18h30 às 21h, no Centro Comunitário Rio Acima (Rua Primavera, nº 100, bairro Rio Acima), com a apresentação do Raízes do Catira, trazendo a tradicional dança caipira às 18h30, e do Grupo Raízes de Atibaia – que lançou o segundo CD autoral em julho, no Festival de Inverno de Atibaia – a partir das 20h.

Feira Permanente do Produtor Rural – sábado (24)

A Feira do Produtor Rural Mário Inui acontece todos os sábados, das 8h às 12h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. A Feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda do morango no município.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – sábado (24)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), sendo ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

Troca de cordas Capoeira – Domingo (25)

Incentivando os alunos sobre a importância da modalidade, a troca de corda é uma cerimônia em que os alunos recebem dos mestres a graduação pelo desempenho e disciplina durante as aulas e as cores das cordas indicam em que nível o capoeirista está. A troca de cordas do Espaço Crescer acontecerá no Cine Itá (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro), das 8h às 15h, neste domingo.

Flash Back – domingo (25)

No domingo, a Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro) vai virar uma grande pista de dança com a Festa Flash Back, às 15h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia