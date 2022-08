12ª edição do Japan Fest é destaque na Agenda Atibaia deste fim de semana

Em frente ao Centro Cultural André Carneiro, nesta sexta-feira, 5 de agosto, vai rolar o Som da Cris, a partir das 17h, na Rua José Lucas, 28 – Centro. Ainda na sexta, às 19h, o mesmo local recebe a Exposição Turistar, que ficará até 20 de setembro no Centro Cultural. A artista multimídia Ana André traz em suas obras a relação natureza e vida como partes intrínsecas e revela o olhar de turista como um olhar livre. Não perca!

12ª edição do Japan Fest

Neste fim de semana acontece em Atibaia a 12ª edição do Japan Fest, evento tradicional na cidade, com diversas atrações voltadas à cultura japonesa, no Centro de Convenções “Victor Brecheret” (Alameda Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Parque das Águas). No local, haverá barraquinhas para o público saborear comidas, bebidas e doces típicos da culinária oriental, assistir ao show de Taiko, bem como outras atrações da comunidade nipônica de Atibaia. O festival será gratuito e aberto ao público. Sábado, das 16h às 22h; e domingo, das 12h às 20h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Sábado

A 7ª edição da “Prefeitura & Você” ocorre no sábado, das 8h às 12h, com a oferta de mais de 30 serviços públicos gratuitos diretamente à população, que poderá receber atendimento das diferentes secretarias da Administração Municipal. Desta vez será realizada uma edição especial da iniciativa, na unidade do Sest Senat (Rua das Juçaras, nº 110, Jardim das Palmeiras). A Orquestra Prelúdio também estará no local, a partir das 10h.

Domingo

A Fantástica Fábrica de Chocolate vai invadir o Cine Itá Cultural! Às 11h, o Teatro Musical da escola Intermusic se apresentará no espaço, trazendo para a criançada muita diversão e música. O Cine Itá fica na Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro. Mais tarde, às 17h30, é a vez do Teatro Musical Beetlejuice/Intermusic, ainda no Cine Itá. Não será necessário retirar ingressos, a entrada será por ordem de chegada.

Durante o fim de tarde, ainda no domingo, a Unidade Móvel de Cultura do SESI estará no CIEM 2 (Av. Industrial Walter Kloth, Jd. Imperial), com programação cultural gratuita à população, no estacionamento da escola, a partir das 18h.

Segunda-feira, 08 de agosto, ocorre a abertura da Exposição “De Gutenberg a Wandemberg”, no Cine Itá (Rua visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro), às 19h, trazendo a maior Bíblia manuscrita do Brasil entre outras obras raras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia