Agenda Atibaia reúne eventos ao ar livre para munícipes e turistas aproveitarem o verão

O fim de semana em Atibaia está com a Agenda recheada de eventos, com atividades espalhadas pela cidade para toda a população se divertir e prestigiar! Tem teatro infantil com entrada gratuita no Cine Itá, FlashBack na Praça da Matriz para curtir o verão, além de diversas feiras. Confira:

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário chega com tudo neste sábado, 11 de março, promovendo muita diversão para toda a família! Em comemoração ao Dia da Mulher, durante o funcionamento da feira serão distribuídas mudas de morangos para todas as mulheres que visitarem o local.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação promovida pela Secretaria de Turismo conta com o apoio da Associação dos Produtores de Morango de Atibaia e Jarinu. Realizada aos sábados, das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade e traz música ao vivo a partir das 15h (neste dia 11 ao som de Eder Luiz). Participe!

Feira Permanente do Produtor Rural

Morangos frescos? Só na Capital Nacional do Morango! Atibaia promove a Feira do Produtor Rural Mario Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira do Produtor Rural Mário Inui (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira permanente reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda de morango na cidade, para levar uma lembrança de Atibaia para casa.

“O Mágico Atrapalhado” – Teatro

Respeitável público, a população está convidada a prestigiar o teatro infantil “O Mágico Atrapalhado”, da Cia Ateliê Cênico Musical, no dia 12 de março, domingo, às 17h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), com entrada gratuita.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A apresentação conta a história das trapalhadas de um homem que sonha ser um mágico de circo mas é tão desajeitado que não consegue realizar uma apresentação sem acabar em confusão. Porém, o mágico cativa e diverte a plateia com seu jeito singular, até descobrir que é exatamente nestas características que está sua força e beleza. É imperdível!

Projeto Verão FlashBack

Domingão em Atibaia é com dança ao ar livre! Neste domingo, 12 de março, a partir das 13h, a 19ª edição do Projeto Verão Atibaia recebe toda a população com o melhor do flashback.

Praça Claudino Alves (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Ao som dos DJ’s Jilmar Jesus, Juliana Santos, Marcelo Oliveira e Marcelo Santos, a Praça da Matriz se transformará em uma pista de dança em comemoração ao Mês da Mulher, com direito à festa ao ar livre. O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura de Atibaia.

Feiras livres

Para quem deseja garantir frutas, legumes e verduras fresquinhas, Atibaia tem os lugares certos. As feiras livres do município promovem momentos de lazer e diversão, com deliciosa gastronomia das dezenas de barracas tradicionais, que oferecem diversos tipos de alimentos e bebidas.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Confira abaixo os locais e horários das feiras livres de Atibaia:

– Alvinópolis: às terças-feiras, na Praça Brasília, das 6h às 13h

– Centro: às quintas-feiras, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h

– Portão: às quintas-feiras, ao lado do Posto de Saúde, das 6h às 13h

– Caetetuba: às sextas-feiras, na Rua Dora, das 6h às 13h

– Alvinópolis: aos sábados, na Avenida Major Alvim, próximo à Igreja Cristo Rei, das 6h às 13h

– Jardim Imperial: aos sábados, na Rua Pacaembu, próximo ao terminal de ônibus, das 6h às 13h

– Centro: aos domingos, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h

– Alvinópolis: aos domingos, na Rua Alcebíades Chicaroni, das 6h às 13h

– Jardim Cerejeiras: aos domingos, na Rua José de Campos, das 6h às 13h

– Tanque: aos domingos, na Praça Soldado Constitucionalista, das 6h às 13h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia