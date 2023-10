Confira as atrações da Agenda Atibaia deste fim de semana

A Agenda Atibaia desta semana é perfeita para cuidar da saúde e movimentar o corpo, trazendo dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes em todas as unidades de saúde, evento de conscientização sobre diabetes na Praça do Mercado, piscina pública do Elefantão aberta e aula gratuita de yoga no Jardim dos Pinheiros.

A programação também está repleta de eventos para os fãs de esportes, com o 1º Torneiro de Handebol Feminino Pré-mirim, o XIII Torneiro Takao Ono de Beisebol, as finais do campeonato de base da Liga Atibaiense de Futebol e o jogo da Liga de Basquetebol Masculino Sub 17.

Para os agentes culturais interessados em concorrer nos editais da Lei Paulo Gustavo, a Agenda Atibaia dos próximos dias conta ainda com plantões de busca ativa para inscrição, nos bairros da Usina e Boa Vista, e mentoria de projetos no Centro de Convenções. Isso sem contar a feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, no Balneário, e a exposição Habitare, em cartaz no Centro Cultural André Carneiro. Confira abaixo os detalhes das atrações, que acontecem entre os dias 7 e 9 de outubro.

Piscinas abertas

Neste sábado (7) e domingo (8), a piscina pública do Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Loanda) funcionará das 9h às 17h, garantindo mais lazer e diversão para toda a população.

Em razão das fortes chuvas, excepcionalmente, a piscina do Balneário não abrirá neste fim de semana. Vale ressaltar que para frequentar as piscinas de uso comum, é necessário portar carteirinha emitida pela Secretaria de Esportes e Lazer. Mais informações: https://www.atibaia.sp.gov.br/noticias/esportes-e-lazer/piscinas-publicas-de-atibaia-reabrirao-em-outubro .

Conscientização sobre diabetes

Com quase 17 milhões de adultos vivendo com diabetes, o Brasil é o 5º país em incidência da doença no mundo. A fim de promover conscientização sobre o assunto, acontece neste sábado (7), na Praça Aprígio de Toledo – mais conhecida como Praça do Mercado, uma campanha de orientação a respeito de formas de prevenção, importância do controle glicêmico, entre outros aspectos relacionados à enfermidade. Com testes de diabetes e aferição de pressão, o evento é gratuito.

Dia D

Objetivando atualizar as cadernetas de imunização e elevar as coberturas vacinais, reduzindo o risco de reintrodução e disseminação de doenças preveníveis por vacina, Atibaia deu início à campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, que promove neste sábado, dia 7 de outubro, o Dia D da vacinação em todas as unidades de saúde. A relação e endereço das unidades com sala de vacina está disponível neste link.

Plantões de atendimento da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Atibaia está promovendo uma série de atividades para apoiar artistas, produtores e coletivos de cultura interessados em concorrer nos dois editais abertos para seleção dos projetos que serão financiados com os recursos da Lei Paulo Gustavo (LC nº 195/2022). Para estimular a participação de agentes culturais moradores de regiões mais distantes da região central do município, neste sábado (7), das 8h às 12h, tem plantão de busca ativa no bairro da Usina, na Escola Municipal Educador Paulo Freire (Estrada Municipal Hisaichi Takebayashi, nº 8500). No domingo (8), a busca ativa acontece no Boa Vista, na Escola Municipal Eva C. Hauer Vallejo (Estrada Municipal Juca Sanches, S/N), também das 8h às 12h.

Mais um plantão presencial de mentoria de projetos, outra atividade de suporte à elaboração e inscrição de propostas, será realizado na segunda-feira (9), no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511, Vila Thais). Para mais informações sobre o calendário de ações e como participar, acesse: https://www.atibaia.sp.gov.br/noticias/cultura/lei-paulo-gustavo-plantoes-de-atendimento-auxiliam-agentes-culturais-na-inscricao-de-projetos

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

A feira realizada pela Secretaria de Turismo reúne dezenas de expositores, tornando-se uma opção bastante atrativa para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade. Sempre com uma atração cultural para animar a tarde, a Feira de Arte acontece aos sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Eventos esportivos

Atibaia voa alto nos esportes, oferecendo diversas oportunidades para prestigiar atletas e iniciativas locais. Neste sábado (7), no Ginásio do Atibaia Jardim (Rua Joviano Alvim, S/N), acontece o 1º Torneiro de Handebol Feminino Pré-mirim. Com quatro equipes participantes – Hand19, São Bernardo do Campo, Atibaia A e Atibaia B, a competição será das 9h às 14h.

Também no sábado (7), o futebol amador promete partidas emocionantes nas finais do Campeonato de Base da Liga Atibaiense de Futebol. O evento terá início às 8h, no Estádio Municipal Salvador Russani (Rua Oswaldo Barreto, 444, Alvinópolis). Emoção e diversão também estão garantidas no XIII Torneio Takao Ono de Beisebol, neste sábado (7) e domingo (8), das 8h às 13h, no Parque Nipo Atibaia.

A agenda esportiva ainda se estende até segunda-feira (9), com o jogo da Liga de Basquetebol Masculino Sub 17. A prestigiada equipe de Atibaia enfrenta o time de São José do Rio Preto no Ginásio Elefantinho (Av. Horácio Netto, 1061, Loanda), às 17h.

Yoga no Lago do Jardim dos Pinheiros

Os professores João Soares e Rosa Muniz – criadores da metodologia “Yoga com Histórias” e apresentadores do programa de mesmo nome na TV Cultura e na TV Rá Tim Bum, oferecem uma aula gratuita para adultos no gramado do Lago do Jardim dos Pinheiros neste domingo (8), a partir das 9h30. Os organizadores avisam que caso esteja chovendo, não haverá aula e, se chover na noite anterior, será necessário avaliar as condições do gramado. Mais informações no perfil dos professores no Instagram: https://instagram.com/namah_tibaya_yoga?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ== .

Habitare

Em cartaz no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, 28, Centro), a exposição Habitare, da artista argentina radicada em Atibaia Alejandra Dawi, reúne 28 obras entre esculturas, quadros e instalações em cerâmica com suporte em ferro, madeira, tecido, areia e terra. A mostra, selecionada e premiada no edital da Secretaria de Cultura para seleção de exposições no espaço do Centro Cultural André Carneiro, vai até o dia 10 de novembro, com horário de funcionamento das 11h às 17h, aos sábados e domingos, e das 9 às 17h de terça a sexta-feira.

