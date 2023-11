Agenda Atibaia: confira as atrações deste sábado (4) e domingo (5)

Cuidados com a saúde e solidariedade com os animais, visita guiada à exposição de esculturas, quadros e instalações em cartaz no Centro Cultural André Carneiro, Festa das Crianças, baile de centro comunitário, Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia. Confira a Agenda Atibaia deste fim de semana!

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Uma oportunidade de prestigiar as artesanias de Atibaia e degustar as delícias gastronômicas produzidas aqui, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia é realizada pela Secretaria de Turismo, reunindo dezenas de expositores e trazendo opções bastante atrativas tanto para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, quanto para quem quer curtir a tarde ouvindo uma boa música e curtindo o belo cenário do Balneário Municipal.

Festa das Crianças

Outubro acabou, mas ainda tem Festa das Crianças para celebrar a infância com muita brincadeira e alegria no próximo sábado, dia 4 de novembro. A diversão acontecerá no Jardim Imperial, na Rua Arco-íris, das 14h às 18h.

Baile no Centro Comunitário do Iara

Sábado (4) também é dia de se jogar na dança e curtir o Baile do Centro Comunitário do Iara. Diversão garantida para toda a família, a festa começa às 19h no Centro Comunitário do bairro, localizado na Rua Marcilio Furqui Campos, s/n.

92 anos da Corporação 24 de Outubro

A tradicionalíssima Corporação 24 de Outubro também se apresenta neste sábado (4), às 16h, em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, 28, Centro). A banda, presença marcante em diversas festas e celebrações de Atibaia, comemora 92 anos de existência.

Visita guiada exposição Habitare

Em cartaz no Centro Comunitário André Carneiro, a exposição Habitare – da artista argentina radicada em Atibaia Alejandra Dawi, proporcionará uma experiência diferente aos visitantes neste sábado (4). Às 14h, a ceramista realizará mais uma visita guiada à mostra, com uma vivência de modelagem em argila na sequência. Os interessados poderão se inscrever no local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Habitare, que reúne 28 obras entre esculturas, quadros e instalações em cerâmica com suporte em ferro, madeira, tecido, areia e terra, foi selecionada e premiada no edital da Secretaria de Cultura para seleção de exposições no espaço do Centro Cultural André Carneiro.

Feira Pet Beneficente ONG DANP

A ONG DANP – Doar amor não tem preço promove neste domingo (5), das 7h às 17h, a Feira Beneficente Pet. Shows ao vivo, palestras e outras atrações fazem parte da programação, que acontecerá na Arena do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511, Vila Thais). Mais informações no perfil dos organizadores na rede social Facebook.

2º Diabetes Day

Também neste domingo (5), das 8h às 14h, no Centro Esportivo Atibaia Jardim (Avenida Dr. Joviano Alvim, S/N), acontece 2ª edição do Diabetes Day, ação de conscientização sobre a doença voltada a adultos e crianças, portadores ou não de diabetes. Com atividades lúdicas e recreativas, o evento pretende levar orientação a respeito de formas de prevenção, importância do controle glicêmico, entre outros aspectos relacionados à enfermidade.

Bate-papo Mês da Consciência Negra

No dia 8 de novembro, às 19h30, na galeria do Cine Itá, o advogado Paulo Henrique Oliveira aborda a questão do racismo do ponto de vista jurídico. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e Mestre em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), o palestrante é advogado no Kincaid Mendes Vianna Advogados, com ênfase nas áreas de Direito Internacional Privado, Direito Marítimo, Direito do Mar, Direito Internacional Público, Arbitragem, Relações Internacionais, Relações Contratuais e Direito dos Seguros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia