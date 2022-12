Ciclo Natalino encerra Agenda Atibaia de 2022

O ano de 2022 está chegando ao fim e, por meio da Agenda Atibaia, munícipes e turistas ficaram por dentro dos eventos culturais, esportivos e educacionais que ocorreram ao longo do ano na cidade. Mas não para por aí! Confira a última programação da Agenda Atibaia de 2022, com atividades culturais e religiosas do Ciclo Natalino, comércio com horário estendido, além de feiras livres para toda a população prestigiar.

Ciclo Natalino

Nos dias 27 e 28 de dezembro, o Ciclo Natalino prossegue seus festejos, começando com a Alvorada, momento de celebração para os congos, que manifestam toda a sua fé e amor por meio de cantos, rezas e danças aos pés do Santo Cruzeiro. Na terça-feira (27), quando é comemorado o dia de Nossa Senhora do Rosário, e na quarta (28), dia de São Benedito, as Congadas Azul, Rosa, Verde e Vermelha expressam sua devoção e louvor participando dos cortejos e missas realizados dentro das tradições do Ciclo Natalino. Espalhando tradição, fé e alegria pelas ruas de Atibaia, os festejos contarão com a participação especial da Banda 24 de Outubro nas procissões que acontecem à noite.

Programação completa do Ciclo Natalino:

27/12

6h Alvorada – Dia de N. S. do Rosário – Matriz – Rosário – Santo Cruzeiro

9h30 Cortejo Matriz – Rua José Lucas – Igreja do Rosário

10h Missa – Igreja do Rosário

18h Cortejo Matriz – Rua José Lucas e Rosário

19h Missa – Igreja do Rosário

20h Procissão – Igreja do Rosário e ruas do centro

28/12

6h Alvorada – Dia de São Benedito Matriz – Rosário – Santo Cruzeiro

9h30 Cortejo Matriz – Rua José Lucas e Igreja do Rosário

10h Missa – Igreja do Rosário

18h Cortejo – Matriz – Rua José Lucas – Rosário

19h Missa – Igreja do Rosário

20h Procissão de São Benedito e Proclamação dos Festeiros de 2023 – Igreja do Rosário e ruas do centro

21h Reinado de São Benedito pela rua José Lucas até a Matriz – Praça do Rosário para a Igreja Matriz

08/01/23

16h Descimento dos Mastros e cortejo até a casa dos Festeiros dos Mastros – Praça do Rosário

Comércio de Atibaia

O comércio local segue aberto com horário estendido até meia-noite, contribuindo com o desenvolvimento dos comerciantes, prestadores de serviço e empreendedores da cidade, além de oferecer opções de compras para o fim do ano, em horários diversos. A Prefeitura da Estância de Atibaia publicou o Decreto nº 4.138/2002, autorizando a abertura do comércio local até meia-noite (0h) de 6 de dezembro a 6 de janeiro. Durante esse período, cada estabelecimento poderá estender o horário de funcionamento a seu critério.

Santuário de Schoenstatt

O Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora três Vezes Admirável de Schoenstatt, preparou uma programação especial para celebrar o Ano Novo. Neste sábado, 31 de dezembro, acontece a Santa Missa de Ação de Graças, às 17h. E no dia 1º de janeiro, celebrando a chegada do novo ano, a Santa Missa da Maternidade Divina de Maria, às 15h. Localizado no km 78 da Rodovia Dom Pedro I, o Santuário está aberto para visitação todos os dias, das 10h às 17h e as missas são celebradas de terça a domingo, às 15h.

Feiras Livres

Nesta última semana do ano, as feiras livres que acontecem aos domingos nos bairros Jardim Cerejeiras, Centro, Alvinópolis e Tanque, excepcionalmente, não serão realizadas neste domingo, 1º de janeiro de 2023. No sábado, 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, as feiras livres permanecem com horário de funcionamento normal, até as 13h, no Jardim Imperial e no Alvinópolis.

Confira os locais e horários das feiras livres de Atibaia para o Ano Novo:

– Alvinópolis: terça-feira, 27 de dezembro, na Praça Brasília, das 6h às 13h

– Centro: quinta-feira, dia 29 de dezembro, no pátio do Mercado Municipal, das 6h às 13h;

– Portão: quinta-feira, dia 29 de dezembro, ao lado do Posto de Saúde, das 6h às 13h;

– Caetetuba: sexta-feira, 30 de dezembro, na Rua Dora, das 6h às 13h;

– Alvinópolis: sábado, 31 de dezembro, na Avenida Major Alvim, próximo à Igreja Cristo Rei, das 6h às 13h;

– Jardim Imperial: sábado, 31 de dezembro, na Rua Pacaembu, próximo ao terminal de ônibus, das 6h às 13h.

As Feiras Noturnas permanecem no mesmo horário nesta última semana de 2022:

– Centro de Convenções, quarta-feira, dias 28 de dezembro, das 17h às 22h; sexta-feira, dia 30 de dezembro, das 17h às 22h.

Vale ressaltar que, em virtude do recesso dos feirantes, na primeira semana de janeiro de 2023 as feiras noturnas não serão realizadas.

