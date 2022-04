Agenda Atibaia: Confira as atrações da cidade neste fim de semana

Conexão Atibaia de Voleibol, programação especial de aniversário da Estação SESI de Cultura de Atibaia, romaria a Bom Jesus de Pirapora, Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia do Balneário e festa Flashback, a Agenda Atibaia segue agitando a cidade com a diversidade de atrações que se tornou marca da programação semanal de eventos apoiados pela Prefeitura. Confira as atrações da que vão agitar o feriado prolongado de 21 a 24 de abril:

2º Conexão Atibaia de Voleibol

Um evento de vôlei com disputas no feminino, nas categorias 35, 40, 45, 50 e 55+, o Conexão Atibaia de Voleibol busca promover o turismo aliado ao esporte, incentivar hábitos saudáveis e estimular a prática esportiva por pessoas entre 18 e 60 anos, servindo de exemplo aos mais jovens e mostrando que o esporte não tem idade para ser praticado.

Esta segunda edição do evento acontece de 21 a 24 de abril e os jogos serão realizados das 7h30 às 22h nos ginásios de esportes “José Pires Alvim” (Elefantão) e “Atílio Russumano Neto” (Elefantinho), na Av. Horácio Netto, nº 1061, Jardim Tapajós.

Estação SESI de Cultura de Atibaia (Imagem: Divulgação)

Estação SESI de Cultura de Atibaia

A Estação SESI de Cultura de Atibaia está completando 4 anos e, para comemorar, vai presentear a cidade com uma programação especial de aniversário. As atividades, oficinas e apresentações são gratuitas e acontecem nos dias 22 e 23 de abril, das 14h às 17h. O endereço da Estação SESI de Cultura de Atibaia é Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras e a programação completa está disponível em: https://bit.ly/cultura-sesi .

Mais do que um centro cultural, a Estação SESI oferece biblioteca com sala de multivivências e audiovisual, cursos, oficinas e apresentações em um ambiente de inclusão digital e tecnológica dedicado à promoção de ações culturais em diferentes linguagens. O espaço funciona de terça a sexta-feira (das 9h às 18h) e aos sábados (das 9h às 12h e das 13h às 18h). Para frequentá-lo, é necessário ter uma carteirinha, que não tem custo e é feita na hora. Para saber mais, acesse: https://atibaia-cultura.sesisp.org.br/como-usufruir .

57ª Romaria de Atibaia a Pirapora do Bom Jesus

No mês de abril, a cidade paulista Pirapora do Bom Jesus recebe milhares de romeiros, de diversos lugares do Brasil, que se reúnem no santuário para pedir proteção ao santo padroeiro e agradecer as graças recebidas. A 57ª Romaria de Atibaia a Pirapora do Bom Jesus convida cavaleiros, charreteiros, ciclistas e motoqueiros para participar da peregrinação deste ano, que acontece de 22 a 24 de abril.

A saída da romaria será às 7h de sexta-feira (22), partindo da Igreja de São Benedito, no bairro da Ponte (Rua Padre Armando Tamássia, 65). A previsão de chegada no Santuário de Bom Jesus de Pirapora é às 10h30 de sábado (23), quando os romeiros serão recepcionados pelo Padre Marcelo e participarão da Santa Missa dos Romeiros, celebrada às 11h. No domingo (24), às 7h, os devotos retornam à Atibaia.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia acontece todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). Uma ótima opção de passeio para toda a família, a feira conta com brinquedos infláveis, barracas de artesanato, gastronomia e muita animação na apresentação cultural de artistas locais. Neste sábado (23), sobe ao palco da Feira do Balneário a dupla Dão Ferreira & Zezinho, a partir das 15h.

Festa Flash Back

No domingo (24), a Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro) vai virar uma grande pista de dança com a 12ª edição da Festa Flash Back. A partir das 13h, os DJs Marcelo Santos, Reinaldo Geleia, Leo Bailer e Jilmar Jesus prometem empolgar o público relembrando sucessos das décadas passadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia