Agenda Atibaia: fique por dentro dos eventos da cidade neste período de férias

Janeiro termina com diversas atividades e eventos distribuídos pela cidade para toda a população se divertir! A Agenda Atibaia segue trazendo muito entretenimento para famílias com o Brincando nas Férias, feiras permanentes, a 3ª edição da Mostra Atibaia no Foco e muito mais. Confira!

Feira Noturna

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças, entre outros atrativos.

(Foto: Reprodução)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções; e, provisoriamente, as feiras noturnas tradicionalmente realizadas às sextas, no Itapetinga, foram transferidas para o estacionamento do Centro de Convenções, em razão das chuvas frequentes nesta época.

“1º Brincando nas Férias”

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Esportes e Lazer, Educação e Cultura promove o “1º Brincando nas Férias”, projeto com o objetivo de oferecer brincadeiras mescladas com esportes e atividades recreativas, gratuitamente, neste mês de janeiro.

Confira a programação completa:

– Na sexta-feira, 27 de janeiro, o Brincando nas Férias acontece no CIEM II Professor Doutor Orlando Gigliotti, localizado na Av. Industrial Walter Kloth, nºs 1135-1035, Jardim Imperial.

– Já no sábado, 28 de janeiro, o último dia de atividades será na Praça Claudino Alves (Praça da Matriz).

Lembrando que o horário para todos os dias de atividades será o mesmo: das 13h30 às 16h30. Para inscrição os responsáveis deverão comparecer ao local do evento com RG e CPF próprios, além dos documentos da criança.

Feira de troca de livros

Desde a quinta-feira (26) e até sábado (28), a Estação SESI de Cultura promove a “Feira de Troca de Livros”, evento em que os visitantes poderão trocar entre si livros (exceto didáticos e revistas) das 14h às 16h45, na sede da Estação SESI (Rua da Meca, nº 360, Jardim Cerejeiras).

(Imagem: Divulgação)

Algumas sugestões de livros para troca são: infantil ou juvenil; ficção; educação; arte; música; autoajuda e biografia. A troca é equivalente, ou seja, um livro por outro, e há possibilidade de trocá-los por cupons (se uma pessoa doar 5 livros receberá a quantidade de cupons que dá direito a retirar 5 livros da feira).

3ª Mostra Atibaia no Foco

Acontece neste sábado, dia 28 de janeiro, a 3ª Mostra Atibaia no Foco, projeto que visa recuperar e colocar foco nas produções realizadas na cidade e promover debates a respeito dessas obras para formação e consciência do potencial artístico e histórico do município.

(Foto: Reprodução)

O evento ocorrerá no auditório do Cine Itá Cultural (R. Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), das 10h às 23h. Nesta 3ª edição, além de filmes que usaram Atibaia como cenário, a Secretaria Municipal de Cultura ampliou a mostra para experiências envolvendo obras cinematográficas do interior paulista que conquistaram festivais. Participe!

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Neste sábado, 28 de janeiro, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). Haverá o desfile da oficina de percussão da ATA (Associação Teatral de Atibaia), às 12h, além de música ao vivo com os músicos Junir e Laís, a partir das 15h.

(Foto: Reprodução)

Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes. Na diversidade de produtos artesanais locais comercializados nas barracas, o visitante – seja turista ou morador – encontra também um espaço de descontração, com muita música, atrações culturais e diversão para todas as idades.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

(Foto: Reprodução)

A Feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda do morango no município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia