Início da programação de Natal é destaque na Agenda Atibaia

A Agenda Atibaia contará com espetáculo musical, festivais de encerramento de esportes, além das feiras permanentes e o início da programação de Natal, confira.

Sexta-feira – 2 de dezembro

Feira Noturna Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais. Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Sábado – 3 de dezembro

Festival Kids – Jiu Jitsu

Neste sábado, a Escola Municipal Maria Helena Faria Ferraz (Av. Terceiro Centenário, 295 – Parque das Nações) recebe o Festival Kids de Jiu Jitsu, reforçando o aprendizado das crianças acerca da modalidade esportiva, às 9h, aberto para toda comunidade prestigiar.

Evento de encerramento Ginástica Rítmica

Neste sábado, 3 de dezembro, acontece o encerramento da modalidade de Ginástica Rítmica, trazendo todo trabalho desenvolvido pelas crianças ao longo do ano, no ginásio do Elefantão (Avenida Horácio Netto, 1061 – Loanda) às 18h30.

Viola nos 4 cantos da cidade

A OVBA – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia foi contemplada no Edital ProAC 41/2021, com o projeto “Viola nos 4 cantos da Cidade”, cujo principal objetivo é levar a arte violeira a locais distantes do centro urbano. Além da apresentação musical, o projeto contempla ações como explanação de Lutheria (explicação como é feito o instrumento), aulão de viola, bem como a valorização de talentos locais através de seleção prévia, oferecendo oportunidade para talentos da comunidade mostrarem sua arte, com participação especial no show da OVBA. A quarta e última apresentação desse projeto acontece na Escola Municipal Eva Cordula Haur Vallejo (Estrada Juca Sanches s/n Km 11, Boa Vista), neste sábado, 3 de dezembro, a partir das 14h30.

Programação de Natal

A Prefeitura de Atibaia preparou uma programação de Natal recheada de atrações que acontecerão durante o mês de dezembro, além de cinco pontos tradicionais com decoração natalina no município. Neste sábado (3), acontece a apresentação do teatro “A Fábrica dos sonhos”, em frente ao Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, nº 28, Centro), às 17h. Em seguida, inicia a recepção das Crianças pelo Papai Noel, dentro do Centro Cultural, às 18h30. Lembrando que o Papai Noel ficará no Centro André Carneiro para receber os visitantes até 23 de dezembro, das 19h às 22h.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Além de ser ponto oficial de venda do morango no município, a feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando a cidade no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família. Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Terça-feira – 6 de dezembro

Espetáculo Novo Tempo com o Coro Cênico Intermusic Atibaia

A Intermusic Escola de Música convida a população de Atibaia para prestigiar o Grande Coral Virtual Especial de Fim de Ano, iniciativa que busca valorizar a cultura musical local em época natalina. A apresentação acontecerá nesta terça-feira, 6 de dezembro, às 20h, como parte do espetáculo “Novo Tempo”, do Coro Cênico Intermusic Atibaia. O espetáculo juntará o telão do Grande Coral Virtual e o Coro Cênico no palco do Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

Encerramento das atividades da Associação Desportiva Atibaiense – ADA

02/12 – Sexta-feira: Encerramento Kung Fu – Complexo Santa Clara – 19h.

03/12 – Sábado: Encerramento Handebol – Atibaia Jardim (Av. Dr. Joviano Alvim, s/n) – 9h.

04/12 – Domingo: Encerramento Muay Thai – Omar Zigaib – 9h30.

05/12 – Segunda-feira: Encerramento Pilates – Amanda – Complexo Santa Clara – 17h30

7º Festival Comida de Boteco – até 11 de dezembro

Para turistas e moradores que desejam experimentar porções saborosas, a 7ª edição do Festival Comida de Boteco, que neste ano traz o tema da Copa do Mundo de Futebol, tem como objetivo promover, valorizar e divulgar a gastronomia local, com 50 estabelecimentos participantes seguindo até 11 de dezembro na cidade. Os combos inscritos no festival têm preço fixo de R$ 30,00 a R$ 60,00 cada e também são avaliados pelo público em votação on-line. A lista de estabelecimentos e combos participantes do Festival está disponível no link: http://bit.ly/festbotecolivreto .

