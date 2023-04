Agenda Atibaia: confira os eventos para o feriado prolongado no município

Fim de semana com emenda de feriado é em Atibaia! A cidade reserva diversas opções de lazer, gastronomia, diversão, programação da Semana Santa e música para munícipes e turistas curtirem com a família e os amigos. Com feiras ao ar livre distribuídas pela cidade, a Agenda Atibaia traz os horários e locais para toda a população se divertir e prestigiar! Confira:

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – Edição Especial de Páscoa

Neste sábado, 8 de abril, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia promove diversão e lazer no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), das 11h às 19h.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Das 13h às 15h acontece no local a “Caça aos ovinhos de Páscoa”, para as crianças se divertirem. A música ao vivo fica por conta do músico Will Knipl, a partir das 15h.

Feira Permanente do Produtor Rural

Morangos frescos? É na Capital Nacional do Morango! Atibaia promove a Feira do Produtor Rural Mario Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira do Produtor Rural Mário Inui (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira permanente reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda de morango na cidade, para levar uma lembrança de Atibaia para casa.

Santuário de Schoenstatt

No Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, em Atibaia, a programação da Semana Santa segue até o domingo de Páscoa, 9 de abril.

Santuário de Schoenstatt (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na Sexta-feira Santa, 7 de abril, acontece a Via-Sacra (prática devocional religiosa na qual os fiéis percorrem, por via de orações, o percurso de Jesus ao carregar a Cruz), às 9h. Em seguida, às 15h, acontece a Celebração da Paixão, na Tenda dos Peregrinos.

No sábado (8), às 17h, acontece a Vigília Pascal (celebração cristã realizada na véspera do domingo de Páscoa), na Tenda dos Peregrinos.

No domingo de Páscoa (9), às 7h30, o Santuário promove a Santa Missa de Páscoa, na Capela da Casa Provincial, e, em seguida, às 15h, ocorre a Santa Missa de Páscoa, na Tenda dos Peregrinos.

Localizado no km 78 da Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia, o Santuário está aberto todos os dias, das 9h às 17h.

Missa Campal

Neste sábado, 8 de abril, uma missa campal será celebrada na Praça da Matriz, às 19h, com o Padre Ricielle. No Catolicismo, este é o momento em que os fiéis se preparam para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, no domingo de Páscoa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia