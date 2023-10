Halloween, esportes e diversão para todas as idades movimentam a Agenda Atibaia

Fim de semana chegou e com ele a Agenda Atibaia, trazendo uma diversidade de atrações que prometem agradar públicos de todas as idades. Além do calendário esportivo para os próximos dias, tem Festa das Crianças no Alvinópolis, Vila São José e na base da 3ª Companhia da Polícia Militar, Feira de Adoção de Animais junto à Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, Corrida Halloween no Jardim do Lago, Encontro de Carros Beneficente no Centro de Convenções e encerramento da programação do Mês do Idoso no Cine Itá Cultural. Confira as atrações e participe!

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Eventos esportivos

No sábado (28), Atibaia joga contra o Instituto Dias pela 40ª Copa de Futsal Feminino. A partida acontece às 17h30, no Ginásio Omar Zigaib (Av. Pref. Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes, nº 1968, Jardim das Cerejeiras).

No domingo (29), é a vez do judô: a Associação de Pais e Amigos do Judô Atibaia – APAJA promove a entrega de faixas às 9h, no São João Tênis Clube (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 38, Cidade Satélite).

A agenda esportiva ainda se estende até terça-feira (31), com a disputa Atibaia X Jaguariúna na 40ª Copa de Futsal Sub 16, que acontece às 20h30, no Ginásio Atibaia Jardim (Av. Dr. Joviano Alvim, 1275, Atibaia Jardim).

Festas das Crianças

Celebrando a infância com muita brincadeira, alegria e diversão, ainda tem festa em comemoração ao Dia das Crianças neste sábado (28). A festa no Alvinópolis acontece na Rua Francisco Soldado, a partir das 9h, mesmo horário da que será realizada na base da 3ª Companhia da Polícia Militar, localizada na Rua Prof. João Antônio Rodrigues, 95, Vila Thais. Para encerrar, tem a festa da Vila São José na Rua Arcena Maria de Jesus, 140, a partir das 11h. Com entrada gratuita, os eventos têm diferentes realizadores e contam com apoio da Prefeitura.

7ª Halloween Run Atibaia

Prepare-se para a 7ª edição da corrida mais assustadora do ano! A largada acontece neste sábado (28), às 20h, na Rua São Bernardo, 300, no Jardim do Lago – próximo ao lago do bairro. Corrida de 6 km, caminhada de 3 km e corridinha kids, show ao vivo com a banda Let There Be Rock – AC/DC Cover Brasil, food trucks, monstros com atores profissionais e muita diversão prometem uma comemoração de Halloween em grande estilo.

Feira de Adoção de Animais + Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Neste sábado (28), a Feira de Adoção de Animais da Prefeitura se junta à Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, no Balneário Municipal. O Programa Permanente de Adoção, que regularmente promove feiras na sede do Departamento de Defesa Animal, estará no Balneário apresentando os “aumigos” e “gatíneos” que se encontram no Abrigo Municipal à espera de um novo lar.

Para adotar um pet, os interessados devem apresentar RG (ou CNH) e comprovante de endereço. Todas as adoções conduzidas pela Prefeitura são pautadas pela responsabilidade, com os adotantes assinando um termo de responsabilidade, além de informações detalhadas e orientações sobre os cuidados essenciais a serem dispensados aos animais adotados fornecidas pelo Departamento de Defesa Animal.

Já a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia é realizada pela Secretaria de Turismo e reúne dezenas de expositores, tornando-se uma opção bastante atrativa para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade. Sempre com uma atração cultural para animar a tarde, a Feira de Arte acontece aos sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Encontro de Carros

No domingo (29), o evento é para os apaixonados por carros. O Encontro de Carros acontece das 9h às 17h, nos estacionamentos superior e inferior do Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511, Vila Thais). Unindo diversão para toda a família e solidariedade, o encontro promoverá arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Encerramento Mês do Idoso

Outubro foi marcado por grandes ações em celebração ao Mês do Idoso em Atibaia. E, para encerrar de forma espetacular, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promove na próxima terça-feira, dia 31, um evento especial gratuito com atividades diversas no Cine Itá Cultural, a partir das 14h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia