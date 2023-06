Confira as atrações da Agenda Atibaia que vão agitar o feriado e o fim de semana

A Agenda Atibaia está imperdível a partir deste feriado! Como dizia Luiz Gonzaga “Se tem fogueira acesa, pode ter certeza, a noite é de São João!” e em Atibaia, a partir do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), e até o fim de semana, a comemoração será espalhada em todos os cantos da cidade, com festas juninas nos bairros Maristela II, Tanque, Boa Vista e Jardim dos Pinheiros. E não para por aí: na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia será possível encontrar comidinhas típicas, bandeirinhas coloridas e muita diversão junina, no Arraiá do Balneário.

(Imagem Ilustrativa de Daniel Dan outsideclick por Pixabay)

Confira a agenda cultural:

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia – Arraiá e Dia dos namorados

Tem arraiá no Balneário! Neste sábado, das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), com comidinhas típicas de Festa Junina durante todo o mês de junho, e este sábado será especial para os casais: a feira comemora, também, o Dia dos namorados! A música ao vivo ficará por conta do músico Kaito de Paulo, a partir das 15h. Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes.

Festas Juninas

As Festas Juninas da cidade são um momento especial para cada comunidade, reforçando a identidade cultural, promovendo o turismo, fomentando a gastronomia da época e valorizando as tradições populares. É hora de se deliciar com as comidas típicas, dançar ao som das quadrilhas e vivenciar esses momentos únicos. Confira a programação:

– Dias 8, 10 e 11 de junho

Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Tanque – a partir das 18h

– Dia 10 de junho

Festa Junina no Jardim Maristela II, a partir das 15h

Festa Junina no lago do Jardim dos Pinheiros, a partir das 18h

– Dias 10, 11 e 12 de junho

Festa em louvor a Santo Antônio – Loteamento Doratiotto, no bairro Boa Vista

Clube do Fusca + Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – 11 de junho

O Clube do Fusca está de volta! Na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), das 7h às 12h, o Clube do Fusca realizará um encontro mensalmente (sempre no 2º domingo do mês) junto aos comerciantes da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, trazendo os veículos mais charmosos do Brasil, em uma linda exposição. O próximo encontro acontece neste domingo, dia 11 de junho. Para visitar o encontro basta contribuir com dois quilos de alimento não perecível. A organização do evento também arrecadará ração para os animais socorridos pelo Santuário Danp, ONG independente de Atibaia. Participe dessa onda de solidariedade!

Yoga Day Atibaia

Neste domingo, 11 de junho, a partir das 15h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), Atibaia comemora mais uma edição do Yoga Day, evento que busca difundir a milenar prática indiana associada a uma abordagem holística de saúde e bem-estar. Todas as atividades da programação do Yoga Day Atibaia são gratuitas e abertas a quem quiser participar, sendo recomendável levar um tapetinho, toalha ou canga para se juntar aos praticantes da milenar filosofia que busca unir corpo, mente e espírito. Com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, do Consulado Geral da Índia e do Centro Cultural Swami Vivekananda São Paulo, esta é a 6ª edição do Yoga Day Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia