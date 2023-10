Agenda Atibaia deste fim de semana tem sessão de teatro, exposição e outras atrações

A Agenda Atibaia reserva muita alegria e diversão neste fim de semana, trazendo uma sessão de teatro aberta ao público dentro da programação da Jornada Literária 2023, visitas guiadas na exposição Habitare, em cartaz no Centro Cultural André Carneiro, evento gratuito em comemoração ao mês das Crianças, na Estação SESI, piscinas públicas do Elefantão e do Balneário Municipal abertas, além da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia.

Confira mais detalhes das atrações:

Neste sábado, dia 21 de outubro, a Jornada Literária de Atibaia promove uma sessão aberta ao público da peça teatral “O Palhaço Picolé” no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro), às 14h. Promovida pela Secretaria de Educação, a jornada envolve escritores de literatura infantil e infantojuvenil, profissionais da rede municipal de ensino e mais de 16 mil alunos em uma programação especial de incentivo às habilidades de escrita e leitura.

Jornada Literária de Atibaia

O Palhaço Picolé (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com entrada gratuita, “O Palhaço Picolé” é uma adaptação da obra da escritora Alessandra Roscoe, umas das autoras participantes da jornada, e promete levar o público às gargalhadas com a magia do brincar de circo. No espetáculo, o elenco formado por adultos interpreta cinco crianças que querem encontrar uma brincadeira diferente, até descobrirem que o circo é a maneira mais divertida de brincar.

Evento em comemoração ao mês das crianças na Estação SESI

Neste sábado (21), a Estação SESI de Cultura Atibaia celebra o mês das crianças com uma programação especial, a partir das 9 horas. Com contação de histórias, atividades recreativas, oficinas artísticas e apresentação circense, o evento é aberto a toda comunidade e totalmente gratuito. A Estação SESI de Cultura Atibaia está localizada na Rua da Meca, 360, Jardim das Cerejeiras. Confira aqui a programação completa.

Piscinas públicas abertas

Neste sábado (21) e domingo (22), a piscina pública do Elefantão (Av. Horácio Netto, 1061, Loanda) funcionará das 9h às 17h, garantindo lazer e diversão nos dias mais quentes. As piscinas do Balneário (Avenida Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira) também reabriram, passando a funcionar no mesmo horário aos sábados e domingos.

Vale destacar que para frequentar as piscinas de uso comum é necessário portar carteirinha emitida pela Secretaria de Esportes e Lazer.

Exposição Habitare

A exposição Habitare da artista argentina radicada em Atibaia Alejandra Dawi, que acontece desde 30 de setembro no Centro Cultural André Carneiro, proporcionará uma experiência diferente aos visitantes. Nos dias 21 de outubro e 4 de novembro, às 14h, haverá visitas guiadas seguidas de uma vivência de modelagem em argila. Os interessados poderão se inscrever no local.

A mostra, que reúne 28 obras entre esculturas, quadros e instalações em cerâmica com suporte em ferro, madeira, tecido, areia e terra foi selecionada e premiada no edital da Secretaria de Cultura para seleção de exposições no espaço do Centro Cultural André Carneiro.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Uma oportunidade de prestigiar as artesanias de Atibaia e degustar as delícias gastronômicas produzidas aqui, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia é realizada pela Secretaria de Turismo, reunindo dezenas de expositores e trazendo opções bastante atrativas tanto para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade, quanto para quem quer curtir a tarde ouvindo uma boa música e curtindo o belo cenário do Balneário Municipal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia