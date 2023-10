Estação SESI de Cultura Atibaia tem evento gratuito e aberto a toda comunidade

No sábado, 21 de outubro, a Estação SESI de Cultura Atibaia celebra o mês das crianças com uma programação especial, a partir das 9 horas. Com contação de histórias, atividades recreativas, oficinas artísticas e apresentação circense, o evento é aberto a toda comunidade e totalmente gratuito.

(Foto: Reprodução/ Site Estação SESI de Cultura)

Embarque nessa Estação! Confira a programação completa:

10h30 | Cabeças de livro

Contação de histórias

11h30 | Contação de histórias com a Darling

13h | ACALANTO – Histórias e brincadeiras

Contação de histórias

15h | Segunda Tentativa

Circo

A partir das 09h, jogos e brincadeiras recreativas para a criançada!



21 de outubro | sábado

09h às 16h

Estação SESI de Cultura Atibaia – Rua da Meca, 360 | Jardim das Cerejeiras

Classificação livre

Gratuito

*EVENTO SUJEITO A LOTAÇÃO

Mas informações: (11) 4411-5103 ou pelo Whatsapp (11) 98750-4378

https://atibaia-cultura.sesisp.org.br/programacao

Fonte: Assessoria de Imprensa SESI-SP