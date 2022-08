Atibaia recebe carreta de atrações culturais do SESI-SP no próximo domingo (7)

a Unidade Móvel de Cultura do SESI-SP chega em Atibaia no próximo dia 7, com programação cultural gratuita a toda população. A carreta estará no estacionamento do CIEM II a partir das 18h. Na ocasião, o público poderá conferir o show com a banda Playmohits, apresentando o melhor dos anos 80.

Unidade Móvel de Cultura do SESI-SP (Foto: Divulgação)

A carreta móvel é um “caminhão palco”, equipado com estrutura de iluminação, som, painel de LED e gerador, oportunizando aos moradores da cidade a possibilidade de desfrutarem de um show de qualidade e totalmente gratuito, além de fomentar a difusão da cultura em Atibaia.

SERVIÇO

Unidade Móvel do SESI-SP

Data: 7 de agosto

Horário: 18h

Local: Estacionamento do CIEM II – Av. Industrial Walter Kloth, 1135-1035 – Jardim Imperial

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia