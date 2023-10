Exposição Habitare em Atibaia oferece visitas guiadas da artista Alejandra Dawi

A exposição Habitare, da artista argentina radicada em Atibaia, Alejandra Dawi, que acontece desde 30 de setembro no Centro Cultural André Carneiro, proporcionará uma experiência diferente aos visitantes. Nos dias 21 de outubro e 4 de novembro, dois sábados, às 14h, haverá visitas guiadas seguidas de uma vivência de modelagem em argila. Os interessados poderão se inscrever no local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A mostra, que reúne 28 obras entre esculturas, quadros e instalações em cerâmica com suporte em ferro, madeira, tecido, areia e terra, foi selecionada e premiada no edital da Secretaria de Cultura para seleção de exposições no espaço do Centro Cultural André Carneiro.

O nome da exposição tem origem no latim: “habitare” significa morar, povoar, residir. Com mais de 20 anos como ceramista e artista plástica, Dawi desenvolveu a exposição durante a pandemia. “A cerâmica foi o refúgio onde consegui permanecer e habitar meu espaço interior. Como me habito, como habito o mundo, transformo ou me habituo a ele. São essas as ideias que estiveram presentes na construção de cada escultura”, ressalta a artista.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Propondo um resgate, um retorno a um espaço onde é possível ressignificar a realidade, a exposição busca representar, por meio de imagens poéticas, um olhar resiliente nestes tempos extraordinários. A exposição é gratuita e fica em cartaz até o dia 17 de novembro de 2023.

O Centro Cultural André Carneiro está localizado na Rua José Lucas, 28, Centro, com horário de funcionamento das 9 às 17h, de terça a sexta-feira, e das 11h às 17h aos sábados e domingos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia