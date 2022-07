Agenda Atibaia: Festival de Inverno começa nesta sexta-feira (1)

Com atrações culturais gratuitas e diversificadas, o Festival de Inverno de Atibaia começa nesta sexta-feira, 1º de julho, às 20h, no Cine Itá Cultural, com a Orquestra de Câmara de Atibaia. Constituída por 30 músicos e instrumentos da família das Cordas, Madeiras, Metais e Percussão, a orquestra tem regência do maestro Luís Henrique Chinaglia e faz parte do Projeto Educando com Música e Cidadania, iniciativa da Prefeitura que oferece formação musical a crianças e jovens do município.

Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No sábado (2), também às 20h no Cine Itá Cultural, é a vez do espetáculo Sueño Flamenco, apresentação de música e dança flamencas que pretende levar o público a viajar pela história da arte de origem espanhola ligada às culturas cigana e mourisca.

No domingo (3), o Septeto Autoral sobe aos palcos do Cine Itá Cultural com o repertório de Sombranágua, álbum que conquistou medalha de prata nas categorias melhor álbum e melhor compositor no “Global Music Awards” de 2021. Formado por Luiz Amato (violino), Sarah Hornsby (flauta), Gustavo Barbosa-Lima (clarinete), Adriana Holtz (violoncelo), Pedro Gadelha (contrabaixo), Caito Marcondes (percussão) e Daniel Murray (violão e composições), o septeto se apresenta às 17h, com abertura do Projeto Guri.

