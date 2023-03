Agenda Atibaia: eventos na cidade promovem diversão, cuidados com a saúde e música

Com diversos eventos, a Agenda Atibaia traz serviços de saúde, apresentações ligadas à cultura e ao turismo. Confira:

Março Lilás

A Secretaria de Saúde, em parceria com a Associação Alpes Estância Santa Maria do Portão, promovem neste sábado, 18 de março, uma ação social integrando o Março Lilás, que oferecerá à população uma série de atividades importantes para a saúde como: palestras sobre saúde da mulher e prevenção de acidentes com animais peçonhentos; atualização de vacinas para adultos contra Covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola; aferição de pressão arterial; teste de glicemia capilar e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

“Cornucópias da Fortuna”

A Secretaria de Cultura, via circulação do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo, promove nos dias 18 e 19 de março, sábado e domingo, a apresentação gratuita ao público “Cornucópias da Fortuna”. Os ingressos são limitados e estarão disponíveis 1h antes da apresentação, com sessões de bate-papos com convidados, às 19h no sábado (18) e às 18h no domingo (19), no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro).

(Foto: Divulgação)

A “Companhia Letras em Cena” traz para Atibaia uma peça que aborda, com humor e inteligência, a questão do envelhecimento, cada vez mais presente no cotidiano de jovens, adolescentes e adultos que acompanham a passagem do tempo nas vidas de pessoas próximas e queridas.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Neste sábado, 18 de março, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia traz muita diversão no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). Conhecida também como Feira do Balneário e promovida pela Secretaria de Turismo todos os sábados, das 11h às 19h, a feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Neste sábado (18), a música ao vivo é por conta da dupla internacional, Two for You, a partir das 15h, sob o comando dos músicos Di Louis e Juh Nong.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos, além de ser ponto oficial de venda de morango no município que é a Capital Nacional do Morango.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia