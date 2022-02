Agenda Atibaia: confira os eventos programados para este fim de semana

Atibaia é terra de muita cultura! Neste domingo (20), a Intermusic Escola de Música apresentará dois musicais no Cine Itá Cultural. A apresentação Família Addams será realizada em duas sessões: às 11h e 13h. Mais tarde, o musical Meninas Malvadas também acontecerá em duas sessões: às 17h e 19h. Os eventos têm entrada gratuita e contam com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura.

Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Caravana da Viola e Flash Back

Ainda com a programação cultural, a Caravana da Viola é mais uma opção de apresentação neste domingo (20). Das 10h às 14h, os violeiros irão agitar o Coreto Silvio Caldas (Praça Aprígio de Toledo, Centro).

Aqueles que gostam de dança não podem perder a Festa Flash Back, que acontecerá na Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro). O evento conta com diferentes Djs proporcionando muita música durante a festa, que acontecerá a partir das 13h. Para proteção de todos e cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19, o uso de máscara é obrigatório.

Vem Passarinhar Atibaia

A cidade terá uma atividade diferente para o próximo sábado (19): o Vem Passarinhar Atibaia. A iniciativa tem como objetivo observar as aves livres em ambiente natural. O ponto de encontro será em frente a Casinha do Sorrir, no Lago do Jardim Paulista, às 8h. É recomendado que os participantes estejam de tênis e usem protetor solar, em caso de sol. O uso de máscara é obrigatório.

Aulas de Yoga

Todos os domingos, das 9h às 10h, Atibaia conta com aulas de yoga realizadas por professores voluntários do Clã da Montanha. Neste domingo (20), a aula será realizada na Praça do Alvinópolis (início da Av. São Paulo), pela professora Mika Castro com apoio da professora Lígia Borghi. Para participar, basta comparecer no local com tapete de yoga, canga ou toalha. O uso de máscara é obrigatório.

A iniciativa do grupo tem o objetivo de levar a prática para espaços públicos de Atibaia, possibilitando que a população conheça os benefícios do yoga, que é uma prática milenar, trabalhando com corpo e mente de forma interligada, com exercícios que auxiliam o controle do estresse, ansiedade, dores, além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar.

Feiras de Atibaia

Historicamente, as feiras livres ocupam espaço fundamental no cotidiano dos municípios. Fortes pontos de comércio, elas também são lugares de socialização e fortalecimento da identidade local, sendo consideradas tradições culturais e pontos turísticos nas cidades de todo o Brasil. Além do potencial turístico e gastronômico, elas ainda contribuem com a geração de empregos e o crescimento da economia.

Sexta-feira é dia da Feira Noturna, que acontece das 17h às 22h, no estacionamento do Centro de Convenções, e proporciona muita gastronomia, música e produtos de qualidade.

A Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia proporciona música ao vivo a partir das 15h, todos os sábados. O ambiente familiar possui brinquedos infláveis, barracas de artesanato exclusivos de moradores de Atibaia, barracas de gastronomia e muito mais. No artesanato, a feira ainda conta com sabonete artesanais, tábuas de madeira, enfeite para casas, entre outros.

A Agenda Atibaia tem o objetivo de fornecer informações sobre os eventos de toda a cidade para facilitar o acesso dos munícipes ou turistas que tenham interesse em participar das ações. Vale lembrar que a agenda contempla atividades promovidas pela Prefeitura e por parceiros. As atrações estão sujeitas a alterações e/ou cancelamentos sem aviso prévio.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia