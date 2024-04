Pré-festival Literário é o destaque da Agenda Atibaia deste fim de semana

A Agenda Atibaia deste final de semana está imperdível, trazendo uma diversidade de feiras para todos os gostos, Caravana da Viola e Pré-festival Literário. Confira!

Feira Noturna do Itapetinga “Artes e Sabores”

A partir desta sexta (19), a Feira Noturna do Itapetinga voltará a acontecer no centro comunitário do bairro, localizado na Av. Santana, 2900. Música ao vivo, gastronomia e flores estão entre as atrações oferecidas pela feira, que acontece às sextas-feiras, das 18h às 23h.

Feira do Produtor Rural Mario Inui

Organizada pela Secretaria de Agricultura, a Feira do Produtor Rural Mario Inui oferece produtos frescos e de qualidade, a preços atrativos, diretamente das mãos de quem produz. Ponto oficial de venda do símbolo da Capital Nacional do Morango, a feira acontece todo sábado, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril, das 8h às 14h.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Também realizada aos sábados, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia é aquele programa perfeito para curtir com a família. Com belos enfeites, presentes e lembrancinhas de artesãos locais, música ao vivo e delícias gastronômicas, a feira é organizada pela Secretaria de Turismo e funciona das 11h às 19h, na Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas.

Exposição Olimpíadas

A Escola de Artes Beth & Bitten abre neste sábado (20), às 19h, no Centro Cultural André Carneiro, a exposição Olimpíadas, que reúne desenhos de alunos sobre o tema. A mostra coletiva traz trabalhos produzidos em diversas técnicas, por alunos do infantil, juvenil e adulto, durante o segundo semestre de 2023.

Localizado na Rua José Lucas, 28, Centro, o centro cultural funciona de terça a sábado, das 9h às 16h.

Pré-festival Literário

Neste sábado (20), às 10h, no Cine Itá Cultural, a oficina “HQ e Literatura – narrativas aproximadas” dá início à programação do Pré-festival Literário, iniciativa que acontece uma semana antes do festival propriamente dito, preparando o público para a série de atrações culturais que movimentarão a cena cultural atibaiense.

Às 14h, na Praça do Migrante Nordestino, o II Sarau InVersos Periféricos dá sequência às atividades, que seguem às 19h com a apresentação musical “The Rogues Show”, de Fratelli la Máfia (As Origens), também na praça no Jardim Imperial.

No domingo (21), o pré-festival continua no Centro Cultural André Carneiro, trazendo uma contação de histórias e uma intervenção cênica: “Uma história para ouvir com o coração”, de Willian Felipe Gama, acontece às 11h, e “A Fantástica história de histórias fantásticas”, da Editora Troinha, será às 14h.

E esse é só o começo, o Festival Literário de Atibaia acontecerá nos dias 27 e 28 de abril, trazendo uma série de atividades gratuitas como Feira do Livro; intervenções cênicas; apresentações musicais; oficinas; contação de histórias; leituras públicas dirigidas; e palestras com autores renomados. Conheça a programação completa, que inclui nomes como Thalita Rebouças, Raphael Montes, Luiza Romão, Carlos Ruas, Orquestra Fungagá e Jackson Antunes, no link: https://atibaia.sp.gov.br/noticias/cultura/prefeitura-anuncia-programacao-completa-do-3-festival-literario-de-atibaia .

Caravana da Viola

Mais uma edição da Caravana da Viola acontece neste domingo (21), das 9h às 13h, no Coreto Sílvio Caldas, na Praça Aprígio de Toledo, ao lado do Mercado Municipal. O grupo de violeiros da região vai encantar o público com modas de viola e muita música e cultura caipiras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia