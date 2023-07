Show de Johnny Hooker é destaque na Agenda Atibaia deste fim de semana

Para quem deseja aproveitar o fim de semana, a Agenda Atibaia promove diversão, cultura e música para os munícipes e turistas com o encerramento da Semana LGBTQIAPN+, repleta de atrações; a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, com música ao vivo no Balneário Municipal; exposição do Clube do Fusca; além do ato alusivo à Revolução Constitucionalista. Confira:

Ato alusivo à Revolução Constitucionalista de 1932

Neste sábado (8) a Prefeitura realizará uma solenidade alusiva aos 91 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, em homenagem aos heróis ex-combatentes do município que participaram do movimento armado ocorrido no Estado de São Paulo. A cerimônia acontecerá às 10h, na Capela do Cemitério São João Batista (Rua Monsenhor Kolly – Centro).

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

Neste sábado (8), das 11h às 19h, tem Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas). A música ao vivo deste sábado ficará por conta do músico Éder Araújo, a partir das 15h. A feira reúne dezenas de expositores em um espaço público dos mais atrativos da cidade, tanto para visitantes quanto para munícipes.

Clube do Fusca + Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia

Na Secretaria de Turismo (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), das 8h às 13h, o Clube do Fusca realiza um encontro mensalmente (sempre no segundo domingo do mês) junto aos comerciantes da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia, com os veículos mais charmosos do Brasil em uma linda exposição. O próximo encontro acontece neste domingo (9), participe!

Semana LGBTQIAPN+ e Festival de Inverno

A segunda edição da Semana LGBTQIAPN+ de Atibaia se junta ao Festival de Inverno para celebrar a multiculturalidade: nesta sexta-feira (7), às 19h30, acontecerá a peça teatral “Eu Sempre Soube”, no Cine Itá Cultural, com a retirada do ingresso na bilheteria do local.

Sábado, 8 de julho

No sábado (8), às 15h, o Festival de Inverno contará com a atividade “Revolução Constitucionalista de 1932 – A Guerra Paulista”, com o professor doutor Célio Egídio, no Museu Municipal João Batista Conti.

A programação do festival volta a se juntar à Semana LGBTQIAPN+, com o evento Voz de BIXA (em parceria com o Coletivo Pajubá), às 19h, com a retirada do ingresso na própria bilheteria do Cine Itá Cultural.

Domingo, 9 de julho

Já no domingo (9), acontece a Feira LGBT, às 14h, na arena do Centro de Convenções, com a comercialização de produtos de arte, artesanato, roupas, acessórios, alimentos, entre doces e salgados, e bebidas. Encerrando as atividades da Semana LGBTQIAPN+, a arena do Centro de Convenções recebe o cantor, compositor e ator Johnny Hooker, às 18h30.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Vencedor do Prêmio da Música Brasileira como Melhor Cantor na categoria Canção Popular, Johnny Hooker se apresenta pela primeira vez em Atibaia na feira em prol da diversidade. Uma grande voz da causa LGBTQIAPN+, o artista recifense recebeu o título de Campeão da Igualdade, honraria concedida pela ONU na campanha Livres & Iguais a pessoas com reconhecida atuação contra a homofobia e a transfobia.

Endereços:

Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

Museu Municipal João Batista Conti – Av. Major Juvenal Alvim, nº 121, Centro

Centro de Convenções – Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia