Agenda Atibaia está recheada de atrações que vão agitar o fim de semana

O último fim de semana de agosto está recheado de atrações em diversos pontos de Atibaia! Haverá muita música, várias ações culturais do Circuito SESC, festa flashback, shows, eventos, além das novidades da 6ª edição do Festival Gastronômico de Atibaia! Confira e participe:

Circuito SESC de Arte – Sexta-feira (26)

O Circuito Sesc de Artes passa por Atibaia na sexta-feira, dia 26, promovendo uma série de atrações culturais gratuitas na Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro), a partir das 16h e até 22h. Realizada pelo Serviço Social do Comércio – Sesc, em parceria com a Secretaria de Cultura, a iniciativa busca incentivar o uso dos espaços públicos como lugares de convívio social, troca de experiências e desenvolvimento humano por meio da arte e da cultura.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A programação traz para Atibaia oficina de confecção de broches a partir do reaproveitamento de calças jeans, sessão de cinema com música ao vivo, performance circense, espetáculo de dança, manipulação de miniaturas, apresentação musical embalada pelo ritmo da cumbia, além de um encontro com os livros e a literatura.

Feira Noturna (Itapetinga) – Sexta-feira (26)

As feiras noturnas se diferenciam das convencionais por promoverem momentos de lazer e diversão, além de ofertarem produtos, comidas e serviços. As edições contam com as tradicionais barracas de pastéis, além de comidas típicas, música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As feiras acontecem às quartas-feiras, no Centro de Convenções, a partir das 17h; e às sextas-feiras, no Itapetinga, também a partir das 17h.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – Sábado (27)

A Feira do Balneário, ponto turístico para quem está visitando Atibaia no fim de semana, conta com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promove a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Festa “Junina” beneficente da APAE – Sábado (27)

As festividades de São João ainda não terminaram na cidade. Neste sábado, 27 de agosto, a partir das 12h, a Festa Junina da APAE contará com diversas atrações musicais, além das barraquinhas com comidas típicas, na Praça João Paulo II, nº 27, Atibaia Jardim.

6º Festival de Drift Trike – Domingo (28)

Neste domingo (28), das 8h às 17h, na Rua Dr. Olávo Amorim Silveira, ao lado do Centro de Convenções, acontece o 6º Festival de Drift Trike, oportunidade para quem é fã de esportes radicais.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Praticado em vias públicas asfaltadas, o drift trike é uma modalidade que combina o carrinho de rolimã com a bicicleta – os pilotos descem ladeiras nesses triciclos adaptados, em alta velocidade, e realizam manobras com giros e derrapagens.

Festa Flashback e Renan Cavolik – Domingo (28)

Domingo (28) é dia de voltar ao passado com a Festa Flashback, na Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, s/n – Centro), às 13h. Mais tarde, às 18h, Atibaia recebe Renan Cavolik – cantor, compositor e intérprete que realiza shows com muito pop – no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). O ingresso deve ser retirado uma hora antes da apresentação, no Cine Itá.

Renan Cavolik (Foto: Felipe Rufino)

“Domingo no Parque” – Domingo (28)

Para aqueles que buscam atividade ao ar livre na cidade, o Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda) recebe o “Domingo no Parque”, das14h até as 16h. A ação traz apresentações e atividades culturais gratuitas para as crianças e toda a família.

6ª edição do Festival Gastronômico de Atibaia – Até 18 de setembro

O Festival, recheado de comidas deliciosas em vários pontos da cidade, está a todo vapor! Para turistas e moradores que desejam experimentar pratos saborosos, a 6ª edição do Festival Gastronômico de Atibaia acontece na cidade até 18 de setembro, com 57 estabelecimentos participantes. Contendo três itens dentre quatro categorias – entrada, prato principal, sobremesa e bebidas – os combos inscritos no festival têm preço fixo de R$ 79,90 e também são avaliados pelo público em votação on-line que concede aos votantes cupom de desconto de 30% nos vinhos de importação própria do Convém Supermercados, parceiro da iniciativa.

Confira os Estabelecimentos participantes do 6º Festival Gastronômico.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia