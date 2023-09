Agenda Atibaia: Confira as atrações do feriado prolongado

Muita cor, diversão e beleza movimentam a Agenda Atibaia deste feriado de 7 setembro, que começa animado com uma edição extra da 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Já o 2º Festival de Alegorias de Atibaia promete colorir ainda mais a bela paisagem do Pouso de Voo Livre, com várias fantasias, no sábado (9) e domingo (10). A Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, no Balneário Municipal, e a Feira do Produtor Rural Mário Inui, na Praça Santa Helena, completam a programação do feriado prolongado. Confira!

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

A 41ª edição da festa mais famosa da Capital Nacional do Morango segue até o dia 24 de setembro, sempre às sextas, sábados e domingos, no Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, 1.030).

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Gastronomia típica japonesa, shows de Taikô e Bon Odori, pavilhão de exposição, mini shopping e salão do artesão estão entre os atrativos da tradicional festividade da colônia japonesa, uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia que conta com apoio da Prefeitura, da Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros, da Pró-flor e do Sindicato Rural de Atibaia. Mais informações no site do evento.

2° Festival de Alegorias de Atibaia

Acontece neste fim de semana, dias 9 e 10 de setembro, a 2ª edição do Festival de Alegorias, evento que promove concurso de voo à fantasia, música ao vivo, barracas com comidas e diversas atividades voltadas ao voo livre. O festival acontece no Pouso de Voo Livre (Rua Comendador Jácomo Antônio La Selva, nº 99, Itapetinga) a partir das 10h no sábado (9) e às 11h no domingo (10). Realizado pelo Clube Atibaiense De Voo Livre – CAVL, o evento tem apoio da Prefeitura.

Feira do Produtor Rural Mário Inui

Produtos frescos e de qualidade diretamente do produtor e a preços atrativos o consumidor encontra na Feira do Produtor Rural Mário Inui, que acontece aos sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril. Organizada pela Secretaria de Agricultura, a feira é ponto oficial de venda da fruta símbolo da Capital Nacional do Morango.

Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia de Atibaia

A feira realizada pela Secretaria de Turismo reúne dezenas de expositores, tornando-se uma opção bastante atrativa para quem busca decorações, enfeites, presentes e lembrancinhas da cidade. Destaque para uma novidade que vem causando sensação: a Banca da Confiança. Sem vendedor ou expositor no local, a barraca comercializa morangos orgânicos, como o próprio nome sugere, na base da confiança. A compra e o pagamento são feitos pelo próprio cliente, conforme as regras descritas nas placas dos produtos.

Sempre com uma atração cultural para embalar a tarde, a Feira de Arte acontece aos sábados, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia