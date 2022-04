Agenda Atibaia: Confira as atrações deste fim de semana

A Agenda Atibaia do fim de semana de 30 de abril e 1º de maio tem atrações diversificadas, incluindo o Circuito Municipal de Natação, a Feira de Troca de Livros e o Festival Brasileiro de Nanometragem no Cine Itá, todos no sábado, além do “Domingo no Parque” com apresentação de mágica no Parque Edmundo Zanoni, e subida à Pedra Grande com restrição de horário – acessos estarão fechados no período noturno e não será permitida a permanência na área do monumento fora do horário de funcionamento e visitação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Feira de Troca de Livros

Mais uma edição da Feira de Troca de Livros ocorre no sábado na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, no Balneário (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), das 11h às 17h, com o objetivo de fomentar a leitura de novos títulos, oferecendo ao público a oportunidade de renovar suas bibliotecas pessoais sem custo e, ao mesmo, tempo angariar novos títulos para o acervo municipal.

São diversos títulos e as trocas seguirão algumas regras: não será permitida a troca de mais de 10 livros das alas adulta e infantojuvenil por pessoa e também não serão trocados livros didáticos e de direito. Os livros têm que estar em bom estado de conservação e só serão trocados após a verificação de um funcionário.

Promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia acontece todo sábado, das 11h às 19h, no Balneário, sendo uma ótima opção de passeio para toda a família.

Festival Brasileiro de Nanometragem

A 9ª edição do Festival Brasileiro de Nanometragem (Festival de Audiovisual de filmes até 45 segundos) vai ser realizada no sábado, às 17h, no Cine Itá Cultural. Os ingressos solidários estão disponíveis para troca, a partir das 16h, por leite em pó ou óleo de cozinha, na bilheteria do Cine Itá, que fica na Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro. Os produtos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade.

O Festival Brasileiro de Nanometragem é um evento de cinema idealizado pela Associação Incubadora de Artistas, com foco no incentivo à produção audiovisual e aberto a realizadores de todo o Brasil. Todas as oito edições já realizadas, de 2014 a 2021, ocorreram em Atibaia.

Circuito Municipal de Natação

Também no sábado, os alunos da Rede Municipal de Ensino participarão de uma iniciativa esportiva: o Circuito Municipal de Natação. Promovida pela Prefeitura de Atibaia, a ação será realizada às 9h, no CIEM I, em parceria com a A3 Associação Aquática de Atibaia. Os estudantes ainda receberão kits de natação, contendo touca, óculos, sunga ou maiô e bolsa. A edição de 2022 do evento prevê a participação de 150 a 200 crianças entre 5 e 11 anos nesta primeira etapa.

Circo Marambio

Com apoio da Prefeitura de Atibaia, no sábado, a sessão das 16h será com entrada franca. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do circo 1h antes, na Avenida Prefeito Antônio Júlio Toledo Garcia Lopes – Jardim das Cerejeiras. Lotação de 400 pessoas sentadas. O Circo Marambio apresenta espetáculo com números clássicos: malabaristas, equilibristas, contorcionistas, aéreos, palhaços e muitas acrobacias.

Domingo no Parque

No próximo domingo (1/5) acontece no Parque Edmundo Zanoni mais um “Domingo no Parque”, a partir das 14h, com apresentação de mágica com o mágico Ed Piffer. Entrada gratuita. O “Domingo no Parque” consiste em apresentações e atividades culturais para aguçar o interesse e a atividade das crianças, além de promover a sensibilização artística, proporcionar benefícios para a concentração e gerar proximidade da comunidade com as diversas formas de expressões culturais. A ideia do projeto é levar as atividades para um local onde o público já está presente, tornando a ação mais acessível.

1º de Maio na Pedra Grande

Curtir o Primeiro de Maio desfrutando da paisagem oferecida pela Laje da Pedra Grande pode ser uma boa pedida para o fim de semana do Dia do Trabalhador, mas é necessário ficar atento aos horários de visitação do Monumento Natural Estadual (MONA) Pedra Grande para aproveitar bem o passeio. A Fundação Florestal informa que os acessos por trilha e pela estrada estarão fechados no período noturno e não será permitida a permanência de visitantes fora do horário de funcionamento, que será das 8h às 19h na entrada pela Estrada da Pedra Grande – com fechamento do acesso às 18h – e das 8h às 16h na entrada da Trilha da Minha Deusa (com retorno até as 17h).

Torneio dos Trabalhadores de Atibaia

Neste domingo, feriado do Dia do Trabalho, será iniciada a 40ª edição do Torneio dos Trabalhadores de Atibaia, tradicional competição esportiva promovida pela Prefeitura no município. Em 2022 as primeiras modalidades com compromissos na tabela do torneio serão a natação e o biribol, com provas e duelos já no próprio domingo, a partir das 8h, no Complexo Esportivo do Trabalhador (Ginásio Elefantão – Av. Horácio Netto, nº 1061, Jardim Tapajós).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia