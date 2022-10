Agenda Atibaia está recheada de atrações com mais de 10 eventos nos próximos dias

Outubro termina com diversas atividades e eventos espalhados pela cidade de Atibaia para toda a população se divertir! Tem Stand up comedy, Edição de Halloween na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, além do concerto de Taiko e Mostra de dança! Está imperdível a Agenda Atibaia, confira:

Sexta-feira – 28 de outubro

Stand up comedy

Acontece em Atibaia nesta sexta-feira, às 19h30, um show de stand up comedy com o humorista André Santi, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). A renda da apresentação será revertida para o Programa Menina dos Olhos 2022, uma parceria da Prefeitura com o Rotary Club Pedra Grande que garante exames oftalmológicos e óculos para alunos da Rede Municipal.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O ingresso custa R$ 50 + 1 litro de leite, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade e doado àqueles que mais precisam. O ingresso pode ser adquirido pelo link bit.ly/StandUpIngresso . A classificação indicativa é 14 anos.

Feira Noturna Itapetinga

As feiras noturnas promovem momentos de lazer e diversão, com as tradicionais barracas de pastéis e comidas típicas, além de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e muito mais.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Fique ligado: às quartas, a feira noturna acontece no Centro de Convenções e, às sextas-feiras, no Itapetinga, sempre a partir das 17h.

Sábado – 29 de outubro

Edição Especial da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia – Halloween

Neste sábado, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia será horripilante!

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O espaço contará com decorações do Halloween, música ao vivo, doces e travessuras para as crianças, fantasias e muita diversão, além das barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família, das 11h às 19h, no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas).

Concerto de Taiko

Neste sábado acontece o Concerto de Taiko em comemoração aos 20 anos do grupo, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 19h.

(Imagem Ilustrativa de Matheus Henrique azideiadele por Pixabay)

O taiko é um instrumento de percussão, tocado com a mão ou com o uso de uma baqueta. Sua função variou durante os anos, obtendo funções de comunicação, ação militar, acompanhamento teatral, cerimônia religiosa e festivais.

Leitura Mediada

Com profissionais e mediadores, a leitura mediada é uma ação que realiza pontes entre os livros e os leitores, contribuindo para o processo de formação e aprendizado. Esta ação cultural e educativa acontece na Praça Antônio Scavone, no bairro Caetetuba, das 11h às 16h, neste sábado.

Feira Permanente do Produtor Rural

Atibaia conta com a Feira do Produtor Rural Mário Inui todos os sábados, das 8h às 14h, na Praça Santa Helena, no Recreio Estoril.

Feira Permanente do Produtor Rural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Além de ser ponto oficial de venda do morango no município, a feira reúne diversas variedades de flores, frutas e hortaliças produzidas na cidade, oferecendo a munícipes e turistas a possibilidade de comprar produtos frescos.

Domingo – 30 de outubro

Mostra de Dança

A Mostra de Dança 2022 acontece no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51 – Centro), a partir das 17h30 no domingo (30) e das 18h no dia 5 de novembro, sábado.

(Imagem Ilustrativa de Evgen Rom por Pixabay)

Os grupos selecionados para participar terão 15 minutos de apresentação, com tempo limite de 5 minutos para cada coreografia, com diversos tipos de danças. Vale a pena conferir!

Caminhada do amor

Com largada do Jardim do Lago, acontece neste domingo a “Caminhada do Amor”, às 15h. A caminhada faz muito bem para a postura corporal, além de diminuir dores no corpo e combater doenças como à osteoporose.

Roda de Samba do “Projeto R.O.Z.A”

A Roda de Samba do “Projeto R.O.Z.A” está acontecendo uma vez ao mês, em diversos bairros da cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O próximo vai acontecer neste domingo, dia 30, a partir das 14h, na Avenida dos Pinheiros, no Jardim dos Pinheiros (em frente ao lago).

Domingo no Parque

Para aqueles que buscam atividade ao ar livre na cidade, o Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda) recebe o “Domingo no Parque”, das 14h até 16h, neste domingo.

Parque Edmundo Zanoni (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação traz apresentações e atividades culturais gratuitas para as crianças e toda a família.

Segunda-feira – 31 de outubro

XVIII Recital de Piano e Orquestra

contece nesta segunda-feira o 18º Recital de Piano e Orquestra, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 20h, com muita música clássica para toda a população que deseja prestigiar.

*Programação sujeita a alterações

**Atualizada em 27/10/22 às 16h10

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia