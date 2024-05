Inmet emite alerta para onda de calor com temperaturas acima da média na região

O início do mês de maio trouxe também uma nova onda de calor para os próximos dias no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Bragantina. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tem cidade que pode registrar até 41°C nos próximos dias.

A onda de calor está prevista até a noite desta quinta-feira (2). De acordo com o Inmet, a onda de calor apresenta “leve risco à saúde” e tem temperatura 5°C acima da média. O alerta é válido para todas as cidades da região.

Especialmente nesse período, é importante:

manter a hidratação;

preferir ambientes arejados e evitar aglomerações;

proteger-se do sol com chapéu, óculos escuros, roupas leves e protetor solar;

usar soro fisiológico nos olhos e narinas;

não fazer exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação ultravioleta do sol, das 11h às 17h;

evitar a exposição excessiva ao sol, pois pode causar mal-estar e insolação.

As recomendações também são de atenção especialmente a idosos, crianças, doentes crônicos e grávidas, que tendem a ficar desidratados mais rapidamente; manter uma alimentação saudável com frutas, verduras e alimentos leves.

Confira a previsão nas principais cidades da região nesta quinta-feira (2):

Bragança Paulista

mínima: 19°C

máxima: 33°C

Atibaia

mínima: 18°C

máxima: 33°

São José dos Campos

mínima: 19°C

máxima: 35°C

Taubaté

mínima: 19°C

máxima: 37°C

Jacareí

mínima: 19°C

máxima: 35°C

Caraguatatuba

mínima: 20°C

máxima: 41°C

Ubatuba

mínima: 22°C

máxima: 39°C

São Sebastião

mínima: 20°C

máxima: 39°C

Ilhabela

mínima: 22°C

máxima: 38°C

Fonte: G1.globo.com