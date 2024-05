Projeto De Olho nos Rios promove atividades de Educação Ambiental em Bragança Paulista

Compartilhando mais um rico momento com os jovens da Conexão ‘De Olho no Tanque do Moinho’, integrantes do Espaço de Convivência e Aprendizado (ECOA) de Bragança Paulista, a equipe do Projeto De Olho nos Rios realizou um dia especial, na última sexta-feira (26), com atividades pedagógicas de Educação Ambiental aos participantes.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

Neste quinto encontro, o grupo pôde conhecer os jogos lúdicos e educacionais que fortalecem a conscientização sobre a proteção da nossa biodiversidade.

Entre as atividades, os jovens se divertiram com o tabuleiro do lobo-guará, conheceram mais um pouco sobre a flora e a fauna com os kits de sementes de espécies nativas as pegadas de animais em gesso, além de outros jogos para ajudar na memorização de informações essenciais sobre os seres que compõem os ecossistemas brasileiros.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar