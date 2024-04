De Olho nos Rios realiza oficina sobre a fauna silvestre para alunos de Atibaia

A equipe do Projeto De Olho nos Rios realizou, na última segunda-feira (15), na Escola Municipal Professora Serafina Luca Cherfen, em Atibaia, o terceiro encontro com os integrantes da Conexão ‘De Olho no Ribeirão Itapetininga’. A ação foi mais uma atividade de capacitação para a formação de agentes ambientais do município.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

Na oportunidade, os alunos participaram da oficina de ‘Proteção e Preservação da Fauna Silvestre Regional’, em um rico momento de aprendizado e troca de saberes sobre os animais silvestres do Brasil e de nossa região.

“Apresentamos alguns dos animais nativos que ocorrem em Atibaia e debatemos sobre a importância da presença deles para todos. Logo em seguida, na parte prática, fizemos a oficina de pegadas em gesso e foi muito produtiva, pois acaba aproximando as crianças da realidade desses animais que, por muitas vezes, fica só no imaginário. Assim, essa atividade faz com que eles tenham mais contato com pequenos detalhes como o formato e tamanho da pegada, as garras, e isso desperta ainda mais interesse”, ressalta Aline Guerrera, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar