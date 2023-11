De Olho nos Rios promove oficina de Análise de Paisagem para alunos de Bragança Paulista

Fomentando a Educação Ambiental nas instituições de ensino, com o objetivo de formar agentes ambientais e multiplicadores dessa preocupação com a nossa biodiversidade, o Projeto De Olho nos Rios promoveu uma oficina de ‘Análise de Paisagem’ para alunos da Escola Municipal Rural Eugênia de Souza Camargo, em Bragança Paulista.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

A oficina consiste em uma atividade prática para desenvolver um olhar crítico sobre a realidade ambiental que os alunos estão inseridos, em que muitas dessas questões já estão sendo trabalhadas na escola que, por sua vez, está inserida em uma comunidade rural. “A parceria com o Projeto de Olho nos Rios está sendo incrível, pois as informações recebidas e/ou construídas através das práticas realizadas nas oficinas com o objetivo de incentivar a conservação e preservação das áreas naturais, da fauna e da flora acabam indo muito além dos muros da escola, pois as crianças se tornam agentes multiplicadores em suas famílias”, pontua Ana Paula Katayama Paim, professora coordenadora da escola.

O @projetodeolhonosrios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a @petrobras que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar