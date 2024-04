Projeto De Olho nos Rios apresenta atividades para professores de Bom Jesus dos Perdões

Entendendo a Educação Ambiental como parte fundamental do planejamento de aulas e da formação de alunos, a equipe do De Olho nos Rios esteve presente na reunião do Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) da Escola Municipal Professora Maria Tereza Ramos de Azevedo, zona rural de Bom Jesus dos Perdões, na última quinta-feira (4), para apresentar as propostas e atividades do Projeto voltadas à capacitação para a criação de agentes ambientais no município. Demonstrando, por meio de uma roda de conversa e explicando os kits pedagógicos que trabalham a fauna e a flora brasileira, a importância de se inserir as questões ambientais regionais e nacionais para as próximas gerações.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

“Nós conhecemos o Projeto ano passado, quando vieram para realizar um plantio de mudas no espaço da escola, e ficamos bem interessados em continuar com a parceria. Muitos alunos e suas famílias vivem nessa realidade rural e, com essas propostas, poderemos trabalhar diversas questões que envolvem isso, desde a conscientização sobre a proteção de nosso meio ambiente, até as oficinas para os familiares conseguirem uma renda-extra. Estamos muito ansiosos para começar com as atividades do Projeto, tenho certeza que serão bem produtivas e contribuirão muito para enriquecer nossos trabalhos no dia a dia”, ressalta Jessica da Silva, professora e coordenadora da escola.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar