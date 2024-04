Equipe do Projeto De Olho nos Rios e alunos de Perdões planejam revitalização de horta

Em mais um valioso encontro com a Conexão “De Olho no Ribeirão dos Mascates”, a equipe do De Olho nos Rios teve o prazer de conversar com os alunos da EMEIEF Nossa Senhora Aparecida, de Bom Jesus dos Perdões, na última sexta-feira (5).

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

O objetivo foi fazer um planejamento coletivo para revitalização da horta da escola, momento em que muitas informações, ideias e histórias foram compartilhadas com as crianças que, apesar da pouca idade, já conhecem muito de plantas e sobre a natureza, o que resultou em uma esquematização visual muito rica em cores, sabores e nutrientes dos canteiros.

“Agradecemos mais uma vez a oportunidade dada pela escola e parabenizamos o empenho da diretoria, coordenadoria e professores ao transmitir com tanto carinho as valiosas lições da natureza”, declararam os integrantes da equipe do De Olho nos Rios.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar