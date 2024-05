Solidariedade: Atibaia se une para ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Atibaia está mobilizando esforços em uma campanha de arrecadação de água, materiais de limpeza e produtos de higiene para auxiliar as vítimas das intensas chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia visa proporcionar suporte e conforto às famílias afetadas pela tragédia.

(Imagem Ilustrativa: Sourabh yadav por Pixabay)

Local de entrega

A entrega dos itens deve ser feita na sede do Fundo Social de Atibaia, localizado na Avenida São João, nº 613, Centro – com acesso também pela Avenida Jerônimo de Camargo, nº 4.103. Quem estiver no município de São Paulo, pode doar diretamente no Fundo Social da capital (Avenida Marechal Mário Guedes, 301, Jaguaré)

Transporte

As doações serão destinadas ao Fundo Social de São Paulo, responsável por coordenar o transporte por avião até as áreas impactadas no Rio Grande do Sul. Essa parceria logística garantirá que as doações cheguem rapidamente e sejam distribuídas de maneira eficiente entre aqueles que mais necessitam.

Sugestões de itens que podem ser doados:

– Água

– Produtos de Limpeza:

Água sanitária

Balde

Desinfetante

Detergente

Detergente em pó

Escova para lavar

Esponja para limpeza

Esponja de aço

Limpador multiúso

Luva de látex

Pano de chão

Rodo

Sabão em barra

Sacos de lixo

Saponáceo

Vassoura

– Produtos de Higiene:

Aparelho de barbear

Creme dental

Escova dental

Fio dental

Sabonete

Shampoo e condicionador

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia