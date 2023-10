Temporal derruba árvores, causando interdição de vias e falta de energia em Atibaia

O temporal que atingiu a cidade de Atibaia na tarde desta quinta-feira (5) causou estragos. A força do vento e da chuva derrubaram várias árvores, inclusive de grande porte, que na queda interditaram vias e atingiram a fiação elétrica, deixando bairros sem energia.

(Foto: Reprodução)

Segundo a prefeitura, a região mais afetada é a central, por isso o órgão pede que a população evite trafegar pelos locais atingidos, como a Praça da Matriz, Rua José Alvim, Praça do Mercado Municipal, Santa Casa e Avenida Carvalho Pinto, próximo à rodoviária.

Todos os locais citados acima estão com árvores caídas nas ruas ou calçadas, com vias interditadas ou parcialmente prejudicadas pelos estragos do temporal. Ninguém se feriu.

Outros bairros atingidos são o Jardim do Trevo, Jardim Brasil, Jardim Tapajós (grande porte), Vila dos Netos, Parque dos Coqueiros, Vila Santista, bairro da Ponte, Ávila Gardênia, Vila Rica e Balneário.

Ainda segundo a prefeitura, a empresa Neo Energia Elektro já está trabalhando para a retirada das árvores e restabelecimento da energia. A previsão é que o serviço seja normalizado ainda hoje.

A Defesa Civil de Atibaia orienta que a população não se aproxime de locais com queda de fiação e entre em contato com Neo Energia Elektro para informar sobre essas localizações. Para demais atendimentos, o telefone da Defesa Civil é 199.

