Estado de São Paulo em alerta para chuva intensa no decorrer nesta terça-feira (13)

A frente fria que estava no Sul do país, avança nesta terça-feira (13) em direção ao Sudeste. Combinada com o calor e a alta umidade presentes na atmosfera, já provoca muita chuva na manhã desta terça pelo estado de São Paulo. Chove com moderada a forte intensidade, atinge as regiões de Marília, Ribeirão Preto, Bauru, Franca, Vale do Ribeira, litoral sul, oeste da Baixada Santista, Itapeva e Campinas.

(Imagem Ilustrativa: Valentin Müller por Unsplash)

Essa instabilidade persiste hoje sobre as demais áreas do estado e nas próximas horas a chuva se espalha mais por Itapetininga, São Carlos, São José do Rio Preto, Barretos, Sorocaba e Baixada Santista, além do sul da região metropolitana de São Paulo.

Atenção! O CGE – Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, já emitiu estado de atenção nesta manhã para alagamentos em bairros da cidade de SP.

Confira abaixo os acumulados desta terça-feira, até o momento, no estado de SP:

Apaí-SP (Centro): 52,6 mm (Cemaden)

Registro-SP (JardimCaicara): 38,59 mm (Cemaden)

REGISTRO-SP(VilaSaoFrancisco): 37,33 mm (Cemaden)

Iguape-SP: 33,2 mm (Inmet)

Barretos-SP: 29,5 mm (Ciiagro)

Itanhaem-SP(NossaSenhoraSion): 29,13 mm (cemaden)

Jales-SP: 28,5 mm (Ciiagro)

Acumulados na cidade de São Paulo, até o momento:

Parelheiros-Barragem(PMSP-PA-01): 12,4 mm (Cgesp)

Estação Meteorológica Marsilac- São Paulo-SP: 9,6 mm (Cgesp)

Capela do Socorro (PMSP-CS-01) São Paulo-SP: 6,6 mm (Cgesp)

São Paulo-SP(Jardim Previdência): 4,0 mm (Cemaden)

São Paulo-SP(Avenida Oratório): 2,8 mm (Cemaden)

São Paulo-SP(Freguesia do Ó): 1,8 mm (Cemaden)

Alerta laranja para chuva intensa em SP

Todo o estado de São Paulo fica em alerta até a noite desta terça-feira (13) para o risco de chuva forte e temporais. Durante a chuva, rajadas de vento variando de 50 a 70km/h, podendo passar deste valor em algumas regiões. A Climatempo alerta para transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra, queda de árvore, além de enchentes de rios e córregos.

Fonte: Climatempo