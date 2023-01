Chuva deixa 60 pessoas desabrigadas em Atibaia

As fortes chuvas que atingiram a região bragantina na noite da última quinta-feira (29) deixaram casas alagadas em Atibaia (SP). Segundo a prefeitura, ao menos 25 famílias – cerca de 60 pessoas – foram atingidas pelas enchentes e ficaram desabrigadas.

De acordo com a administração, as famílias tiveram que ser removidas da área de alagamento, localizada na Rua Tereza Pacheco Purchio, no bairro Caetetuba.

(Imagem Ilustrativa: Sourabh yadav por Pixabay)

Ainda segundo a administração, todas as pessoas moravam na Rua Tereza Pacheco Purchio e foram levadas para abrigos mantidos pela prefeitura. Outras 17 famílias, também removidas da região, foram levadas para casa de parentes.

Por meio de nota, a prefeitura informou que a Defesa Civil ainda contabiliza e registra os estragos causados pelas chuvas, além de outras famílias que podem ter sido prejudicadas pelas enchentes.

A prefeitura informou que a causa do alagamento foi o excesso de chuvas fortes, que resultou em um total de 75 milímetros. Nos últimos sete dias, o Rio Atibaia acumulou 250 milímetros de chuva, superando sua capacidade normal.

Fonte: G1.globo.com