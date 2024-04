Circo Teatro do Sabonete oferece oficinas e espetáculos gratuitos em Atibaia

Em parceria com a Prefeitura de Atibaia, o Circo Teatro do Sabonete está de volta com uma nova temporada na Praça Guanabara, localizada no Jardim das Cerejeiras. Os espetáculos, que prometem encantar crianças e adultos, são gratuitos e acontecem nesta sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), com início às 20h.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Oficinas de Circo

Além dos espetáculos emocionantes, o Circo Teatro do Sabonete também é uma escola, oferecendo uma variedade de oficinas para quem deseja aprender as artes circenses. As aulas incluem malabarismo, trapézio estático, teatro de circo, barra fixa, palhaçaria, equilibrismo, lira acrobática e produção do espetáculo.

Datas das oficinas e inscrições

As oficinas circenses serão realizadas nos dias 30 de abril, 1º e 2 de maio, com horários às 9h e às 14h30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local. No entanto, é importante ressaltar que as vagas são limitadas, por isso, é recomendável chegar cedo para garantir sua participação.

Recomendações para os participantes das oficinas

Para aproveitar ao máximo as atividades circenses, é aconselhável usar roupas adequadas, como camisetas, calças de moletom e tênis confortáveis. Para os meninos, recomenda-se camisetas e calças mais justas ao corpo para facilitar os movimentos, enquanto as meninas podem optar por camisetas, leggings e tênis.

Benefícios

As atividades circenses não apenas estimulam as funções cognitivas e corporais, mas também promovem o trabalho em equipe e a disciplina. É importante destacar que, devido à intensidade dos exercícios, os instrutores poderão tocar e manipular partes do corpo dos alunos, como braços, pernas, dorso, tórax e pescoço, especialmente durante o período de adaptação.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia