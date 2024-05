Yoga Day Atibaia 2024 acontece no Ginásio Elefantinho no dia 2 de junho (domingo)

No dia 2 de junho, no Ginásio de Esportes Elefantinho (Rua Horácio Netto, nº 1061, Loanda), Atibaia comemora mais uma edição do Yoga Day, evento gratuito que busca difundir na região a milenar prática indiana associada a uma abordagem holística de saúde e bem-estar. Confira a programação e participe!

(Imagem Ilustrativa de Amauri Mejía por Unsplash)

Programação 2024

Organizado pela Prof. Ligia Padilha, com apoio da Prefeitura de Atibaia, do Consulado Geral da Índia e do Centro Cultural Swami Vivekananda São Paulo, o Yoga Day Atibaia começa às 9h, com a cerimônia de abertura, e segue oferecendo uma diversidade de atividades abertas ao público de Atibaia e região até o encerramento, às 17h.

Além de muito yoga para todas as idades, das crianças ao público 60+, a programação deste ano conta com música, palestra, apresentações e oficina de dança Odissi, workshop de Rasayana – a terapia de rejuvenescimento da medicina Ayurveda, pintura de mandalas, prática meditativa e dança circular sagrada.

Arrecadação de leite

Durante o evento, haverá arrecadação de leite, em pó ou caixa, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia para encaminhamento a famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A organização enfatiza que as atividades são gratuitas e as colaborações são espontâneas.

7ª edição

Esta é a 7ª edição do Yoga Day Atibaia, comemoração que entrou para o Calendário Municipal de Eventos com a promulgação da Lei nº 4.641/2018. A celebração atibaiana remete ao Dia Internacional do Yoga, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e comemorada mundialmente em 21 de junho.

Todas as atividades da programação são gratuitas e abertas a quem quiser participar, sendo recomendável levar um tapete de yoga, toalha ou canga para se juntar aos praticantes da milenar filosofia que busca unir corpo, mente e espírito.

Yoga Day Atibaia 2024

2 de junho (domingo), das 9h às 17h

Ginásio de Esportes Elefantinho: Rua Horácio Netto, nº 1061, Loanda

9h

– Abertura – Prof. Ligia Padilha

– Vídeo sobre a criação do Dia Internacional do Yoga

– Cerimônia oficial com a presença do Consulado Geral da Índia e outras autoridades e representantes locais

– Apresentação musical – grupo Emanamantra – Lucia Bastos e Pedro Braga – Protocolo Comum de Yoga IDY ONU – Prof. Satyendra Kumar

– Palestra Yoga, Ciência e Tradição – Prof. Dr. Danilo Forghieri Santaella

12h às 13h

Intervalo para almoço (haverá um espaço gourmet vegetariano no local)

13h

– Dança Odissi – Lucia Minozzo e Veena Fournier / Dirigido por Andrea Albergaria

– Yoga com Histórias (TV Cultura) – João Soares e Rosa Muniz**,** para crianças com seus familiares

– Mensagens em vídeo dos professores Marcos Rojo e Lia Diskin

– Oficinas:

1. Yoga 60+ – Prof. Suellen Moisés

2. Yoga em duplas – Prof. Leila Gasparro e Prof. Pati Pinho

3. Ioga para todos – Prof. Ligia Borghi

4. Oficina de Dança Odissi – Veena Fournier e Lucia Minozzo

5. Workshop Rasayana / Rejuvenescimento através do Ayurveda – Cris Silveira

6. Pintura de Mandalas – Lygia Tuck

– Prática Meditativa no palco – Prof. Ligia Padilha

– Dança Circular Sagrada com todos de mãos dadas no ginásio – Focalizador Ricardo Pessoa

17h

Encerramento

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia