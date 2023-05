Atibaia recebe Holistic Fair e Festival de Yoga no próximo fim de semana

Autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade e muita energia positiva, essa é a proposta da Holistic Fair, evento multicultural dedicado à temática místico esotérica e que será realizado juntamente ao Festival de Yoga no final de semana de 20 e 21 de maio, no Parque Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda).

A programação, que acontece das 10h às 20h no sábado (20) e das 10h às 18h no domingo (21), mistura shows, palestras, medicina alternativa, povos originários, tenda cigana, oraculistas, vivências, aulas de yoga, terapias, festival de curimba, artesanato e gastronomia na paisagem de cartão-postal do parque municipal.

O evento tem entrada gratuita e conta com atividades para toda a família. De acordo com os organizadores, a ideia é promover saúde, bem-estar e qualidade de vida, servindo como movimento propulsor para a busca por uma vida mais plena e consciente. Além de despertar para os aspectos físico, mental, espiritual e emocional do desenvolvimento pessoal, a Holistic Fair também busca incentivar o empreendedorismo ligado a serviços como terapias complementares e afins.

Serviço:

Holistic Fair e Festival de Yoga

Data: 20 e 21 de maio

Horário: das 10h às 20h (sábado) e das 10h às 18h (domingo)

Local: Parque Edmundo Zanoni – Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda

Entrada gratuita

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia