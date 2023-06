Yoga Day Atibaia acontece dia 11 de junho no Cine Itá Cultural

No dia 11 de junho, a partir das 15h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), Atibaia comemora mais uma edição do Yoga Day, evento que busca difundir a milenar prática indiana associada a uma abordagem holística de saúde e bem-estar. Com muita prática de yoga para toda as idades, – inclusive em família, em uma prática especialmente voltada às crianças, a programação conta ainda com espetáculo teatral sobre a vida de Gandhi, apresentação de Odissi, a dança clássica indiana, meditação guiada, vídeos e workshop de ayurveda, a tradicional medicina indiana, entre outras atrações.

(Imagem Ilustrativa de Anupam Mahapatra por Unsplash)

Com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, do Consulado Geral da Índia e do Centro Cultural Swami Vivekananda São Paulo, esta é a 6ª edição do Yoga Day Atibaia, comemoração que entrou para o Calendário Municipal de Eventos em 2018, com a promulgação da lei nº 4.641. A celebração atibaiense remete ao Dia Internacional do Yoga, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) e comemorada mundialmente em 21 de junho.

A Prof.ª Ligia Padilha, organizadora do Yoga Day Atibaia, dará início à cerimônia de abertura, que contará com a presença de autoridades locais e representantes do Consulado Geral da Índia. Trazendo um pouco da Índia para Atibaia, o evento terá degustação de tchai na recepção, demonstração de alimento natural nutritivo a base de painço e exposição de quadros em miniatura de pinturas indianas.

Os renomados professores de yoga Marcos Rojo e Lia Diskin também participam com uma mensagem de vídeo especial para os iogues de Atibaia, que também terão a oportunidade de participar de uma aula prática com o professor do Centro Cultural do Consulado Geral da Índia em São Paulo, Satyendra Kumar Singh, sobre o Protocolo Comum de Yoga do IDY – Dia Internacional do Yoga na sigla em inglês – de 2023. Outro destaque da programação são os apresentadores do programa da TV Cultura “Yoga com Histórias”, os professores João Soares e Rosa Muniz, que trarão uma aula para crianças, com práticas realizadas em família.

Todas as atividades da programação do Yoga Day Atibaia são gratuitas e abertas a quem quiser participar, sendo recomendável levar um tapetinho, toalha ou canga para se juntar aos praticantes da milenar filosofia que busca unir corpo, mente e espírito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia