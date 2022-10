Holistic Fair e Festival de Yoga acontecem em Atibaia nos dias 15 e 16 de outubro

A Hoslistic Fair e o Festival de Yoga de Atibaia acontecem no fim de semana de 15 e 16 de outubro, no Parque Edmundo Zanoni, das 10h às 20h (sábado) e 10h às 18h (domingo), com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Atibaia. Durante os dois dias haverá exposições de produtos e serviços, palestras, música, terapias, tarot, festival de yoga, cultura de paz, medicinas da floresta, vivências, artesanato e praça de alimentação variada.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os eventos possuem atividades gratuitas para toda família, com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida, como forma de contribuição para o despertar e o desenvolvimento das pessoas, nos aspectos físico, mental, espiritual e emocional.

O Festival de Yoga de Atibaia teve uma edição em fevereiro, reunindo participantes de diversas cidades. O evento nasceu com a intenção de ser um movimento propulsor de uma vida plena e consciente, por meio de um grande encontro entre todos que buscam autoconhecimento, saúde, bem-estar, espiritualidade e muita energia positiva.

“A proposta é incentivar o empreendedorismo por meio do setor de terapias complementares existentes como forma de desenvolvimento econômico e despertar sobre as potencialidades naturais e energéticas, oportunizando novos projetos e empreendimentos na cidade e região”, afirmou Franks Prado, produtor da Holistic Fair e Festival de Yoga de Atibaia.

HOLISTIC FAIR e FESTIVAL DE YOGA DE ATIBAIA

Data: 15 e 16 de Outubro de 2022

Horário: 10h às 20h (sábado) e 10h às 18h (domingo)

Local: Parque Edmundo Zanoni – Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

ENTRADA GRATUITA

Informações: (19) 9.9632-4437 (whatsapp)

Instagram: @holisticfairoficial

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia