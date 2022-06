Bragança Paulista recebe Festival da Pururuca neste feriado de Corpus Christi

Bragança Paulista recebe a partir de quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, até domingo (19), o Festival da Pururuca, que acontece no estacionamento do Bragança Garden Shopping. O festival, que promete atrair diversas pessoas, contará com opções espetaculares.

O evento terá participações de chefs renomados como Dindo, Rose Furtado, Marinez Souza, Daniela Alves, Tiago Viola, e Wesley Nakad. Todos vão apresentar o melhor da gastronomia distribuídos em inúmeros pratos que são considerados sucessos, entre os quais, pururuca, torresmo de rolo, pirulito de torresmo, carne suína defumada, costela no pit smoker, baião de dois, porco no rolete, arroz carreteiro, feijão tropeiro, galinhada, hambúrguer na parrilla, pão com linguiça, crepe, bubble waffle, entre outras delícias, como os doces mineiros, donuts e os deliciosos churros.

Bragança Paulista recebe Festival da Pururuca (Foto: Divulgação)

Cervejas

Claro que em um festival como esse, não pode faltar cerveja. Serão seis cervejeiros e diversos rótulos da região de cervejas artesanais para abrilhantar o fim de semana em Bragança Paulista e região.

Atrações

O festival ainda vai contar com atrações musicais ao vivo interpretadas por covers de bandas famosas como Legião Urbana e Charlie Brown Jr, Mamonas Assassinas, Gun’s Roses, além de músicas nacionais e internacionais.

Programação musical

Quinta-feira (16)

14h Luciano Júnior

19h Tributo ao Charlie Brown Jr.

Sexta-feira (17)

14h Giba Reis

19h Willian e Diego

Sábado (18)

14h Luciano Júnior

19h Cover Gun’s Roses

Domingo (19)

14h Cover Legião Urbana

19h Tributo aos Mamonas Assassinas

SERVIÇO – FESTIVAL DA PURURUCA EM BRAGANÇA PAULISTA

Quando: Quinta (16) Sexta (17), Sábado (18) e Domingo (19).

Horários: Todos os dias das 12h às 22h.

Onde: Estacionamento do Bragança Garden Shopping (Rod. Alkindar Monteiro, S/N, Km 53 – Campo Novo – Bragança Paulista/SP).

*Entrada gratuita.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Festival Pururuca